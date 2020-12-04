為提升宏都拉斯與南投縣的合作能量，宏都拉斯大使寶蒂絲妲一行16人由財團法人台灣發展研究院董事長陳麟陪同，4日前往南投縣議會參訪，南投縣長林明溱親自接待並進行交流，期盼攜手將南投觀光、農特產品行銷到國際市場。

林明溱指出，南投好山好水，除了聞名國際的日月潭，縣府規劃興建的清境高空觀景步道，創造大量觀光人潮與商機，也成為仁愛鄉新地標；今年開幕的信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，全長342公尺、高達110公尺，是全國最高最長的吊橋，開放迄今有逾16萬人入園，每年舉辦的南投燈會、世界茶業博覽會，豐富精彩的活動內容，吸引全國遊客造訪。

寶蒂絲妲說，2020因為新冠肺炎疫情，全球許多國家都受到影響，宏都拉斯也遭到嚴重的創傷，台灣在世界各國中是第一個幫助宏都拉斯的國家，非常感激台灣的幫助。他也宣布，明年4月9日是台灣、宏都拉斯建交80週年慶，而9月份是中南美洲獨立紀念日，都會在台灣舉辦盛大的活動，邀請民眾一同參加，同時希望未來在農業、投資等領域，雙方能有更多攜手合作的機會。

此次宏都拉斯大使的中部二日參訪行程，除拜訪林明溱，也前往埔里中台禪寺參觀、魚池鄉體驗揉茶，體驗地方特色。

(中時 )