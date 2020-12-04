大陸女星張嘉倪在《延禧攻略》飾演「最美妃子」順嬪，高雅的氣質讓他的聲勢一路高漲，《延禧攻略》播畢至今熱度依然未止。但更讓許多人驚艷的是張嘉倪竟然是兩個孩子的媽，身材依舊保養得宜。昨(3日)，張嘉倪在自己的社群平台上曬出美翻活動照，看的老公買超都吃起醋來大喊：太露了。

先前不小心骨折，尚未痊癒的她，昨天帶傷出席活動可說相當敬業。活動中，她身穿中門大開的紫色長禮服，纖細、傲人的好身材一覽無遺。她也在自己的貼文中寫道：「我不冷，我裝的」。

張嘉倪帶傷出席活動，大展好身材 (圖/ 張嘉倪微博)

身為大醋桶的老公買超，更是搶頭香第一個在留言區說：「太露啦」。不少網友也紛紛留言：「那你還不趕緊抱緊她，不然我可是要組團偷你老婆的」、「買哥吃醋了」、「哈哈哈哈醋罈子打翻了！送你上去」。

老公買超打翻醋罈子 (圖/ 張嘉倪微博)

今天買超更是把張嘉倪性感照片在胸前打了馬賽克，然後發文說：「這張給我美哭了！就是穿的太少！我處理了一下。」此張照又又引來網友熱情留言：「又是狗糧」、「忍不住笑出了聲哈哈哈哈」、「哈哈哈哈哈笑暈了」。

圖/ 張嘉倪微博

(中時新聞網)