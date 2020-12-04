一名女子爆料與丈夫到南寮漁港吃海鮮，兩人點了2隻螃蟹、1隻魚和1道菜，花費2340元，認為遭坑了，許多網友也力挺說「南寮真的很貴」。不過被控坑殺客人的店家今（4日）下午喊冤說，當下都是現場秤、現場說價錢，客人認為合理才會煮，當天該丈夫還堅持只要大隻螃蟹，事後卻惡意抹黑，老闆娘說「氣到快中風」。

根據《ETtoday》報導，被控坑殺客人的店家老闆娘今天出面澄清，當天該夫妻來選購海鮮時，她都有先說如何計價，也有跟該對方老婆說「如果你覺得貴，可以去樓下買，我幫你做代客料理，一道菜只收你100元」，但對方仍選擇當場選購、烹調。

女網友控訴去南寮漁港吃海鮮，點了2隻螃蟹、1隻魚和1道菜，共花費2340元。（圖／翻攝自臉書「新竹大小事」）

老闆娘說，該丈夫選購了共1260元的螃蟹，她有先跟對方說價格，還好心地說「要不要換小一點的」，沒想到對方說「要大的」、「不用，你就給我煮下去就好了」，等到店家把螃蟹拿到廚房拆解處理，該老婆才進來廚房說不要了，她無奈說「蟹都拆了要怎麼不要？」沒想到事後就遭該老婆在地方社團上攻擊。

老闆娘說，他們選了一隻魚，魚身用清蒸、魚頭煮湯，她還送他們豆腐、蛤蠣，店內蛤蠣湯一道200元，她都沒有另外加錢，「結果我還被說成這樣，真的會氣死，大生氣不是很生氣，會中風。」

(中時新聞網)