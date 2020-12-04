宜蘭地檢署近期偵查發現，有不法仲介勞力業者，為了擴充黑市移工市場，故意將合法外籍漁工通報為失聯後，轉換至水產行勞力，進一步剝削控制；或趁著漁撈雇主辦理仲介的機會，冒充雇主的名義虛報需求人力，再將虛增入境的漁工轉介至其他漁船作業牟利，檢察官偵結後，將黃姓等3名嫌犯，依違反人口販運防制法等罪嫌起訴。

宜蘭地檢署日前接獲消息，指有不法業者推出新型態的犯罪手法，讓不明就裡的合法來台漁工，莫名其妙地「被失聯」，並轉為黑市勞動人力。

宜蘭地檢署隨即由檢察官林小刊負責偵辦，指揮內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊、新北市專勤隊及法務部調查局基隆市調查站、新北市調查處雙和調查站，另會同海巡署偵防分署偵防查緝隊、新北市政府勞工局、移民署北區事務大隊機動隊、宜蘭縣專勤隊等單位，果真查獲黃姓人力仲介業者以在前年就將「被失聯」的外籍漁工轉換至位於新北市的某水產行，並與張姓、蔡姓水產行業者共同剝削受害的外籍漁工，受害者每天工作超過10小時、不僅沒有休假、還沒有加班費。

此外，黃嫌仲在去年介給張、蔡兩人的外籍漁工，因出海作業不慎遭手指截肢，經張、蔡兩人擅自將其轉換至同一家水產行從事低新且無休假的清潔、宰殺魷魚、包裝等與報酬明顯不相當的工作，黃嫌甚至在得知被害者想要向勞動部申訴後，竟又恫嚇被害者不得申訴，並且繼續剝削其勞力。

檢察官另查出，黃嫌在3年前趁著漁撈雇主辦理仲介的機會，假冒雇主名義訛報需求15名人力，再將虛增入境的漁工轉介至其他漁船作業而牟利。

檢方在4日全案偵結，將黃、張、蔡等3人，依涉嫌違反人口販運防制法第32條第2項「利用他人難以求助處境使人從事勞動與報酬顯不相當之工作罪」起訴；另外，黃嫌另涉犯刑法第210條、第216條行使偽造文書罪、違反就業服務法第64條第2項意圖營利而違反就業服務法第45條任何人不得媒介外國人非法工作、刑法第339條第1項詐欺取財等罪嫌，一併提起公訴。

(中時 )