今年全球市場不分產業皆受到疫情衝擊產生嚴重影響，在整體經濟從動盪中逐步恢復的過程中，各類適應市場與商業實踐的新常態逐步成為主流。IDC預計企業未來五年的IT投資決策也因此將重塑優先事項，將重點放在「重返成長」和適應「新常態」的科技投資及營運/商業模式。IDC台灣總經理江芳韻表示：「疫情加速了企業轉型的力道，隨著組織逐步復原，新一波的競爭強度將更甚以往，未來企業須更積極透過數位科技來加強組織發展，加速成長並重構領導能力。」

IDC預計2021年台灣市場將受到下列十大趨勢影響：

一、新常態驅動新世代解釋AI興起：新冠疫情持續蔓延，加上全球政治與經濟角力衝突不斷，這些非預期的事件不僅改變了企業的商業模式、重塑了產業價值鏈，也使得預測客戶需求與行為也變得更加困難。為了在瞬息萬變的未來世界取得先機，可協助企業掌握現況且輔助決策的新世代解釋型AI應運而生。相較於傳統AI只能針對相對單純的因果關係提供建議，新世代解釋型AI可因應不同應用情境提供跨學科的多元分析結果，IDC認為新世代解釋型AI將有助於企業更從容的面對不預期事件、下達決策，預期企業採用率將於2021年達到53%，金融、健康、製造與零售等將是先行導入的重點產業。

二、後疫情時代，數位彈性為企業之生存法則。為了從疫情的危機中復原，企業能否建立數位韌性與彈性已是首要之重。為了建立數位彈性，IDC發現全球企業啟動以雲為中心的數位基礎架構的速度是之前的兩倍，且企業正更積極地透過容器化的多雲/混和數位基礎架構以面對下一波新常態的各種挑戰。多雲/混和的容器(container)平台因具備擴充性、高可用性管理介面與自動化負載平衡等優勢，已是後疫情協助企業進行高度變動與高度擴張運作，以及進行無縫接軌的重要選擇，包括金融、零售和電信產業等皆已針對雲端容器化數位基礎架構進行相關投資。

三、5G電信雲打開公有雲業者和電信商合作的契機。近年公有雲業者推出可支援5G通訊技術的邊緣運算解決方案，或收購具備SDN，NFV技術的軟體新創業者，將其核心技術整合至公有雲平台進而提出電信雲相關的解決方案。IDC認為將電信雲導入到5G核心至邊緣的基礎設施為電信業者數位轉型的過程，虛擬化技術將是電信雲成長的關鍵驅動力，因此對公有雲業者和電信商來說創造了合作的重要契機。IDC預期未來十年電信雲市場的成長將是顯著的，這個市場目前仍尚未出現眾所公認的領先者，多供應商會是未來數年此市場的常態，未來也可能出現電信業者和公有雲業者之間成立聯盟的狀況發生。

四、智慧終端催生資料共享：AI邊緣運算重塑企業營運模式與生態版圖。隨著AI人工智慧的技術與應用在過去幾年的努力與推升，越來越多具備邊緣運算能力的智慧終端藉由手機、電腦、智慧家電、智慧製造相關的產品與設備。加上5G網路的佈建，也讓邊緣運算可被仰賴與運作的內容更加寬廣。IDC預估到2022年，80%的企業，在智慧終端相關的硬體與基礎架構上的投資將會增加4倍。

五、零信任網路存取時代到來：現代化遠距存取新方案SDSA(Software-Defined Secure Access)重要性日增。COVID-19疫情帶動遠距工作者大幅增加，使得企業開始重新審視既有遠距存取架構是否足夠安全以及具備可擴展性。過去，企業遠距存取架構多是透過固定邊界阻擋外部非授權用戶的存取，隨著遠距工作者增加以及企業對於公有雲的採用率提升，傳統固定的IT邊界已難以確保遠距存取的安全；未來企業將面臨的是「零信任網路存取」時代，在此趨勢下，IDC認為企業需要的是現代化遠距存取方案，無論使用者身在何處、使用什麼設備、要存取放在雲端或企業機房的資源，都必須要能提供相對應的存取權限來實現無縫的使用者體驗，也就是軟體定義安全存取方案(SDSA)。

六、數位身份認證2.0：基於區塊鏈的「自主身份」將逐步啟動。疫情期間的社交距離限制使得數位經濟活動較以往更為興盛，在此同時卻也顯現出在數位經濟的環境中，仍然缺乏一套以「消費者/使用者」為核心的身份認證框架。現行數位身份框架中，數位身份是由服務提供商授予使用者，相關資料也掌握於服務商手中，跨數位服務時身份無法互通，消費者既倚賴服務商卻又擔心個人資料遭到外洩；隨著新常態到來，以及各國對於個資保護相關規範越趨嚴謹，IDC認為數據主權應該回歸到使用者手中，進入Digital Identity 2.0時代。

(時報資訊)