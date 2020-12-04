（雲朗觀光集團旗下雲品溫泉酒店舉辦聖誕全家福「換換愛」，由專業攝影為貴賓拍攝全家福，搭配捐款活動做愛心。圖／雲朗觀光提供）

聖誕節慶的氛圍漸濃，雲朗觀光集團推出應景主題活動，今年更首度在全台各館打造「聖誕角落」，現場除有小精靈與聖誕老公公製造歡樂驚喜，更結合「聖誕樂捐」公益活動送暖做愛心，讓聖誕節更有溫度。

雲朗觀光集團線上購物平台並推出四大類、超過30項飯店周邊產品線上開賣，同時推出下單免運費及贈送購物金活動，提供過節準備交換禮物的民眾不一樣的新選擇。

12月19日至12月27日，雲朗觀光集團首推「聖誕角落」系列活動，旗下飯店在館內精心打造期間限定聖誕空間，供旅客感受節慶氛圍與拍照打卡之外，還有機會與聖誕老公公和小精靈相見歡，也能寫下給聖誕老公公的一句話，掛在聖誕樹上表達心意，同時也能參與「聖誕樂捐」活動，自由捐獻給南投部落孩子們所組成的親愛愛樂管弦樂團，傳遞滿滿的幸福與溫暖。此外，今年集團更集結君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店（新莊、桃園、高雄、花蓮）、兆品酒店（嘉義）舉辦聖誕節睡衣派對，邀請入住的大小朋友們換上睡衣或紅配綠色系等耶誕服裝，一同參與交換禮物或聆聽耶誕老人說故事等活動，還有機會獲得驚喜小禮物，歡度美好耶誕。

雲朗旗下台北君品酒店12月推出「一泊二食耶誕八寶雞住房專案」，將飯店七樓打造成聖誕主題樓層，包含聖誕長廊及主題客房6間，分別為聖誕甜點、飲品房、拍照打卡房、聖誕市集以及聖誕香氛磚手作教室等聖誕空間。雲品溫泉酒店Sky Lounge雲月舫平安夜也推出聖誕節套餐，內含聖誕節必吃的義大利麵包Panettone與聖誕熱紅酒，現場更邀請古典樂老師演奏，房客每人只要加價2,599元；飯店現場還有聖誕襪DIY、平安夜說故事等多樣化活動，還有設立聖誕老公公信箱，寫信寄出就會收到聖誕老公公的回信，還能獲得驚喜500元雲品住房折價券。此外，凡12／24平安夜入住君品酒店或雲品溫泉酒店，將聖誕襪掛於房門外，還有機會收到飯店所準備的聖誕小禮物。

聖誕活動期間，翰品酒店新莊有舉辦聖誕老公公的床邊故事活動。入住翰品酒店桃園即贈送聖誕卡，可寫下祝福，由飯店代為寄出，還有感恩許願樹、與聖誕老人有約等活動。翰品酒店高雄也特別推出聖誕狂歡住房活動，即日起聖誕訂房早鳥優惠93折，再享免費參加聖誕特別企劃所有活動；平安夜晚上讓房客們換上睡衣或聖誕風格服飾進VIP Bar，即可獲得聖誕禮，12月24日與12月25日晚間，將有聖誕老人來敲門，帶著禮物來拜訪，給住客意外的驚喜。

12月24日至12月25日，兆品酒店台中品東西自助百匯提供限量火雞餐點與溫馨造型雪人地瓜包；還有提供精美聖誕小卡寄送服務，及推出歡樂聖誕帽親子DIY。兆品酒店嘉義早餐時段則邀請房客自製聖誕熱可可；12／25（五）聖誕節當天，邀請嘉義市國小弦樂團於大廳舉辦公益音樂會；期間住宿或用餐的客人，還能參加線上抽獎，有機會獲得紅酒或住宿卷。品文旅礁溪也於12／24（四）至12／27（日）推出聖誕住房活動，而12／21（一）至明年1／3（日），Rick’s餐廳聖誕節自助晚餐推出特製爐烤火雞嘉年華PIZZA、現切爐烤助眼牛排、金棗獨創熱紅酒、Candy bar熱可可等餐點，每人880元+10％、兒童420元+10％，享用豐盛耶誕餐。

雲朗觀光線上購物平台有雲品吉祥物DiDi、品茗茶禮盒、品設計文創商品以及品饗饌冷凍食品等四大類商品，共計有近30項產品。除了首度推出雲品溫泉酒店吉祥物DiDi系列商品，還有最受歡迎的品饗饌翰品酒店港點組合，更推出在日月潭雲品最受歡迎的多款台灣茶包禮盒與台灣品牌「廣富號」首度聯名合作推出的「墨鋤南山下」文青帆布包，手感水墨畫簡約好品味，實用又美觀。為慶祝雲朗觀光線上購物平台開賣，雲朗也規劃了首賣購物優惠，即日起至12／31止購物下單，不限訂單數、不限金額，出貨方式選擇「超商取貨」，該筆訂單則可享免運費。

雲朗觀光表示，透過會員專屬邀請連結邀請朋友加入會員，新朋友可獲得30天效期的500元購物金，新朋友下單後，推薦者可獲得500元購物金，訂單滿500元即可使用購物金進行折抵，最高可折抵商品售價之10％。如遇會員生日當月，則贈送效期60天的1,000元購物金，訂單須滿500元即才可使用購物金進行折抵，最高可折抵商品售價之10％。

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