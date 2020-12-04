七、企業專網成為5G市場焦點，2025年將有五成企業採用專網。在5G正式開台後，電信業者除了冀望消費者能盡快採用5G服務外，企業市場採用5G專網更是營運商未來數年提升營收獲利的焦點。IDC認為企業專網將會有四種不同方式佈建，包括：1.公網。2.營運商的專有網路。3.混合型專網。4.企業自建私網。在成本效益考量下，預計第二和第三類將會是未來5G企業專網布建的主流。IDC觀察未來五年國內使用5G企業專網的產業預計將以製造業為主，尤其是在半導體和高科技領域，其次在醫療和石化業，部分的政府單位和大學也有專網需求，預估2025年有台灣將有五成企業會採用5G專網服務。

八、台灣企業轉型下一世代新列印架構(Next Generation Print Infra as a Service)。受COVID-19疫情影響，許多企業辦公室都暫時關閉以減少群聚感染機會，辦公室列印需求降低，因此IDC預估2021年，全球將有35％的大型企業將減少一半以上的列印設備架構。此時員工在家隔離與分散工作的比重急遽增加，為了因應遠距工作的成長需求，企業在雲端架構上的投資幅度必將提升以加速轉型，基於此，IDC認為台灣列印市場將有三大轉型趨勢：第一，重新定義新舊列印設備的商業應用模式。第二，整合紙本與數位化的混和文件流程。第三，以雲端為基礎，利用下一世代新列印架構NGPIaaS在辦公室內外與家用多端點依需求列印。未來紙本印量將逐步下滑，而雲的角色在列印管理生態圈中越發重要，IDC預估2023年全球將有60%的企業將利用雲端管理列印，以適應不斷增長的虛擬勞動力，並為企業製造新的營運獲利。

九、未來工作：混合辦公環境發展。COVID-19不斷地衝擊並考驗企業工作環境上的靈活度，促動了整個企業轉型的進程，未來在這樣的新常態環境下，企業是否能建立擁有開放、靈活的環境與團隊將是未來因應新常態的生存之道.此將促使未來的辦公環境走向更為「混合」的概念，包括工作場域上將突破傳統，有更多跨時間、空間的場域設計，人才運用上獎同時考慮內部與外部人力運用的可能性，工作流程及文化也將更為彈性。為了建立這樣的能力，預期企業將導入新的科技技術以逐步過渡到混合式的工作環境，包括5G、AI、IoT、AR/VR、IPA，都將是關注的重點。其中AR/VR因為應用直覺，預計將大幅應用在現場環境體驗，遠端教育訓練、視訊會議等。IDC預測到2023年，全球將有70%的服務導向企業會使用AR作為私人助理、工作知識的接受與傳遞的應用；此外，預計將有50%以上的企業會支持更多混合辦公場景的應用，讓員工可以透過科技進步，進行更多即時、跨越現實障礙的合作模式。

十、智慧裝置新競局。在疫情的影響下，在家工作與遠距教學成了新常態。IDC調查發現在遠端工作情境下，企業最在意的是如何讓員工保持生產力，因此對於部署靈活度、安全性，易於管理且能確保生產力的終端裝置較以往更為積極。因應新型工作型態的改變，筆記型電腦已成為新常態下的關鍵角色。在此趨勢下，IDC認為有兩個重要趨勢值得觀察：第一，Chrome因挾帶IT管理便利性與建置成本低廉的優勢，不僅受到教育市場青睞，也開始擴及商用市場，未來幾年在商用市場的發展值得重視。第二，為了確保新常態工作環境下的靈活性與穩定性，企業已開始關注與投資建置5G工作環境。預期2022年將有三成的企業將會提供5G PC以確保遠距工作下作業流程可以無縫接軌。在這兩個趨勢發生的同時，MacOS正醞釀轉換新架構，未來不管從平台或架構角度來看，預期行動裝置都將呈現一波新境局。

(時報資訊)