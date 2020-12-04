蘋果新機延後上市，全球第一大PCB廠臻鼎-KY(4958)迎來遞延的旺季！11月合併營收衝破200億元關卡，達209.62億元，創下單月歷史新高，臻鼎-KY預估，第4季合併營收將創下單季歷史新高，全年業績可望優於去年，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，明年因有Mini LED等許多新產品開始出貨，各產品都會成長，明年是很好的一年。

臻鼎-KY從軟板起家，之後將產品線逐步拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，致力提供客戶一站式購足(One ZDT)的多元產品服務，為客戶創造全方位解決方案，目前SLP無論是良率或營收都是全球第一大，HDI在2019年已進步到第七名，高階軟板LCP早就在做，現在量很大，IC載板因只有一個廠亦處於滿載，營收貢獻相對有限，至於Mini LED產品已經就緒，可望對明年營收貢獻很大。

受惠於蘋果新機拉貨，如臻鼎-KY之前法說會預估，10月合併營收是第4季的低點，11月合併營收達209.62億元，月增37.98%，年成長46.4%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為1122.34億元，年成長3.02%；沈慶芳表示，第4季業績可望創下單季歷史新高，全年業績可望優於去年。

臻鼎-KY於今年11月4日正式增資換股合併先豐通訊，成為臻鼎-KY持股100%子公司，目前臻鼎-KY已全面介入先豐進行調整，希望明年開始會有好的結果。

隨著產品線擴大，臻鼎-KY大陸淮安、深圳及秦皇島三大廠區已無建新廠房空間，臻鼎-KY在7月3日取得淮安第三園區21公頃土地，預計今年底動工，未來第三園區將以生產高階HDI、M-SAP及Anylayer為主；由於秦皇島廠區IC載板廠產能已滿，臻鼎-KY計畫在深圳第二廠區附近再增建一座IC載板廠；至於印度廠目前是試產階段如期進行，並進行客戶認證中，預計明年第1季加入生產階段，未來將以軟板後段模組為主。

(時報資訊)