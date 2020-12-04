台東52歲的陳寶樹（右）過去從事檳榔盤商，因景氣不佳轉換跑道，長期夜班生活讓健康亮起紅燈，透過就業中心協助成為水力發電廠機械操作員。（台東就業服務中心提供／蔡旻妤台東傳真）

52歲的陳寶樹過去在南部地區從事檳榔中盤商生意長達15年，還一度擴展至花東地區，後因景氣因素決定返鄉另謀出路，但求職路屢屢不順，夜班生活讓健康一度亮起紅燈，所幸在台東就業中心協助下，發掘以往機械背景專長，順利進入水力發電廠擔任機械操作員。

陳寶樹高職就讀機械科系，畢業後到高雄發展，一開始經營檳榔盤商生意，後來受到景氣影響，便結束營業返回台東至肉品屠宰場工作，由於在屠宰場晚上開工，下班就是清晨，長期值大夜班導致身體健康出狀況，無奈之下只能辭去工作暫時休養。

休息一陣子後，陳寶樹欲重返職場，卻四處碰壁，便求助台東就業中心，就服員張莉稘盤點他的學經歷，發現他是機械科系畢業，因此協助他撰寫履歷，突顯機械專長，一方面努力向廠商推薦，終於使他獲得水力發電廠青睞，成功重返職場。

陳寶樹現職是在水利發電廠內監控機器，看看有沒有異常情形，他說不用固定值夜班，健康狀況也改善許多，也很感謝就業中心幫忙，讓他能重返職場，開創職涯第二春。

勞動部台東就業中心主任吳玉敏表示，就業中心提供多樣化職缺及就業服務，能讓求職不順遂的中高齡民眾順利重返職場，亦有各種就業促進活動與職涯講堂，歡迎前往洽詢。

(中時 )