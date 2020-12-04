中央流行疫情指揮中心日前宣布，從今天起暫緩「印尼移工輸入」，導致許多需要長照的家庭轉向「長照2.0」，有身心障礙團體認為，原本照服員人數就不足、空窗期甚久，如果大量的需求湧入，恐怕難以負荷。

據衛福部統計，截至今年9月底為止，取得長照服務人員認證資格者已達14萬人，其中照顧服務員在職中數達6萬9767人，但仍難以滿足逾70萬的失能人口。

身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恆表示，除了疫情導致印尼移工無法入境、影響較大外，也看到有民眾擔心「家中無人照護，可能要離職照顧」，如果目前需求轉向長照2.0，擔心接下來會派不出人力。

台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會理事長賴昱崧說，印尼移工不斷確診，也引發長照家庭憂心「萬一確診的移工到我家怎麼辦」，因此贊同暫緩印尼移工入境。

「我連喝水都要別人協助」，長照失能等級7至8級的賴昱崧提及，曾經申請過長照服務，但照服員時數有限、晚上沒有服務，也一度想要申請台灣看護工到家照護，「但真的找不到人」。

家庭照顧者總會副主任張筱嬋說，以目前評估、派工的速度「至少需要約1個月時間」，派工時間長主要是因為個專員人力負荷大、照服員不足，如果因為印尼移工暫緩，恐怕會使照顧的空窗期再被拉長，導致勞工被迫離職照護情況加劇。

(中時 )