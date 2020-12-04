全國田徑錦標賽暨排名賽4日起連續2天在板橋第一運動場舉辦，共46個競賽項目、751名選手參賽，各縣市代表精銳盡出，賽事精彩刺激；其中被譽為「全台最速男」的花蓮代表楊俊瀚，在100公尺決賽跑出10秒13的近2年最佳成績，破大會紀錄順利摘金。

全國田徑錦標賽是國內舉辦奧運積分最高的賽事，與同樣2年舉辦一次的全國運動會交錯在不同年度；中華民國田徑協會組長王麗芳介紹，因應明年將在新北市舉辦的全運會，今年賽事特別選在板橋第1運動場舉辦，盼讓選手提早熟悉競賽場地，吸引全台最頂尖選手同場較勁。

台灣女子七項全能U20紀錄保持人陳彩娟。（新北市體育處提供／許哲瑗新北傳真）

台灣撐竿跳紀錄保持人謝佳翰。（新北市體育處提供／許哲瑗新北傳真）

馬場人稱印帝的周庭印參加10000公尺長跑項目。（新北市體育處提供／許哲瑗新北傳真）

其中最受矚目的事，花蓮代表楊俊瀚2018年在日本大學田徑錦標賽飆10秒11締造全國新猷，昨再次突破近2年紀錄，在100公尺決賽跑出10秒13的最佳成績；楊說，期待下次能挑戰破全國或達標奧運，接下來也會加強200公尺的訓練，預計最快明年2月在高雄港都盃再次亮相。

新北市體育處表示，身為地主隊的新北市高手雲集，馬場人稱「印帝」的周庭印參加1萬0000公尺長跑項目，台灣女子7項全能U20紀錄保持人陳彩娟、3000公尺障礙賽的紀錄保持人陳昭郡、台灣撐竿跳紀錄保持人謝佳翰等，都希望在新北主場中挑戰自己，突破個人紀錄，歡迎新北市民到板橋第一運動場為選手加油。

(中時 )