摩斯漢堡屏科大店開幕儀式暨安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡)與國立屏東科技大學產學合作MOU簽署，於今日於摩斯漢堡屏科大店隆重揭幕，透過與學校的合作，積極招募與培育人才，促進地方經濟發展，提供安心健康美味，用心服務南台灣消費者及屏東科技大學的師長及學子。

開幕儀式由東元餐飲集團大家長黃茂雄會長、安心食品林建元董事長與國立屏東科技大學戴昌賢校長、屏東農業生物科技園區謝勝信主任共同開幕剪綵、簽署安心食品與屏東科技大學產學合作MOU，安心食品(摩斯漢堡)與國立屏東科技大學共同培育專業店經理人才，並捐贈校方清寒學子獎助學金鼓勵學子積極向上。

安心食品(摩斯漢堡)在台灣經營邁入第30年，展店持續增加，升級商品創新研發。設在屏東科技大學校門口的屏科大店將是地理位置最南端的摩斯漢堡店。

安心食品(摩斯漢堡)秉持自然、健康的精神，深耕台灣餐飲市場，堅持提供安心安全的食品。期許透過與國立屏東科技大學的產學合作，培育連鎖餐飲品牌經營與管理實務之產業人才及深化職能，攜手校方達人學院產業增能，協力養成優秀儲備人才，學用接軌，促進產業永續發展，進而打造安心安全的優質用餐環境與服務體驗。

安心食品(摩斯漢堡)與國立屏東科技大學的合作，透過良好的技術交流，將可培育優秀人才，創造產業競爭力，快速縮小學用差距，擴大產學研發合作範疇。建立產學界的緊密結合，協助學生厚植符合現代職場的工作能力，推動餐飲產業與學校的多元化交流與發展，善盡「貢獻人類、貢獻社會」企業社會責任。

(中時 )