全球行動處理器大廠高通（Qualcomm）今年的舉行年度盛事「Snapdragon Tech Summit」，發表了最新的旗艦產品高通 Snapdragon 888 (S888)5G行動平台，也是今年目前以來最強大的5G旗艦處理器。至於大陸市場，高通總裁Cristiano Amon指出，無論是陸美企業推出的產品，都可以搭載高通的產品，期待未來與新榮耀的合作發展。

大陸電信設備巨頭華為遭美國列入實體清單，甚至供應晶片廠商被要求採用美國技術的半導體產品與服務，若要出貨華為將經美國商務部允許才能出貨，目前英特爾、AMD、SONY以及其他廠商獲得美國的出貨許可，加上高通也在日前獲得許可證，但都限制不能出貨華為5G相關產品，讓華為想重回搭載最新一代通訊技術的智慧型手機市場依然困難重重。

華為原本與高通在今年7月達成的長期專利授權協議，專利支付費用約18 億美元，讓華為能得到高通的技術來自行生產5G 基頻晶片之外，也可以透過其他IC設計廠商取得高通專利來生產。但由於美國禁令，這筆授權最後可能也會因巨大壓力而不能繼續。

也因如此，華為近日發出聲明，在產業技術不可持續獲得、消費者業務面臨巨大壓力的艱難時刻，讓榮耀與供應商之間的通陸可以延續，華為決定將出售榮耀業務資產給具有國企背景的深圳市智信新信息技術公司。根據陸媒先前調查，在華為公布消息前，就有許多前華為高層空降該公司經營層，資本額也在事後大增3000%。

目前高通應該還未與新榮耀商談5G技術授權，應僅限4G業務。包括小米、Realme、中興和魅族，都宣布採用高通S888，新榮耀理論上也有機會取得，但仍待美國政府態度。

據《科技新報》報導，高通稱新榮耀為新參與者，試圖把華為問題淡出，但又表示與新榮耀的合作才剛開始，預料高通也不敢貿然行動。市場預測，新榮耀的 V40將採用聯發科天璣 1000+，預計明年首季發表，加上新榮耀的市占率預估僅2%，高通能在該品牌著墨的點並不多。

(中時新聞網)