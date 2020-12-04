豐興11月份合併稅前盈餘2.80億 年增152.25％ 17:492020/12/04 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到價量齊揚帶動，豐興（2015）11月份合併稅前盈餘為2.80億、月增50.53％，累計前11個月合併稅前盈餘為28.77億、年增37.45％，每股稅前盈餘約4.95元。 國防軍用訂單穩 全訊11月營收年增41％ 毛寶前三季年增逾6％ 鎖定運動防護市場 (工商 ) #豐興 #合併稅前盈餘 #價量齊揚 #月增 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》凱美11月營收月增6.28％ Q4拚年增1成 08:342020/12/04 財經 和大11月營收年增20％ 逼近25個月新高 16:102020/12/04 財經 《食品股》鮮活-KY締佳績 11月合併營收創同期新高 16:132020/12/04 財經 《通信網路》宏達電11月營收雙增 月增近3成 16:132020/12/04 財經 環球晶10月獲利 年增逾一成 04:102020/12/04 證券．權證 法人按讚 環球晶、南亞科各擁利多 04:102020/12/04 證券．權證 慧洋 11月稅前盈餘0.74億 04:102020/12/04 證券．權證 《電子零件》信邦11月營收創新高 Q4高點在望 10:332020/12/04 財經 財經熱門新聞 北京加大投資半導體抗美 2大慘業翻身之日近了 - 財經 2020資金成洪水猛獸 謝金河：可能走出另一條投機路 - 財經 華為出售榮耀5G手機能復活？ 美處理器巨頭揭最新行動 - 財經 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 中國表態積極加入CPTPP... 拜登顧問：陸敲響美警鐘 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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