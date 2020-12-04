受到高盛（Goldman Sachs）看好特斯拉股價還可再漲30％，並且調升評等，激勵這家電動車廠3日（周四）股價躍升，刷新歷史高點。

周四特斯拉股價收漲4.3％至593.38美元，寫下新高紀錄。受到即將於12月21日納入標普500成份股的加持，近日股價一飛沖天，今年累計已超過30次收盤價締造新猷。

高盛分析師周四稍早對特斯拉前景轉為樂觀，股票評等從「中立」調升為「買進」，表示受惠於電池價格下滑，促使全球電動車加速普及，「比我們先前預期還要快」。

高盛將特斯拉目標價一口氣由455美元調升至780美元，意即比周四股價還有30％的上漲空間。

由德萊尼（Mark Delaney）領導的高盛分析師團隊發布報告提及，特斯拉的整合模式以及提供消費者完整產品生態系統如太陽能、儲存和簡易取得快速充電的能力，有助維持在電動車市場的領導地位。

高盛在2020年6月以需求可能下滑為由，將特斯拉評等調降至中立。最新報告則改口表示，「我們原先對2020年下半成長減緩的疑慮，其實是不正確的」。

今年特斯拉股價已狂飆600％，反觀標普500指數同期上揚約14％。

在此同時，其他電動車廠股價面臨更艱難的處境，例如小鵬汽車（Xpeng）遭瑞銀（UBS）降評後周四ADR重挫7.46％，蔚來汽車（NIO）ADR下滑5.48％。

(工商 )