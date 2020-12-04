美國11月破產申請降至14年低點，主要是人們享有因新冠病毒疫情實施的驅趕房客禁令（Eviction Moratorium）與其他政府補助，使得個人破產保護申請案件銳減。

根據法律服務供應商Epiq Systems資料顯示，11月份破產申請共3萬4,440件，寫下2006年1月以來最低。

Epiq強調，商業破產和個人破產申請數量呈現一消一長之勢。11月依破產法第11章聲請商業破產保護達654件，比去年同期的449件大增逾4成。另一方面，依據破產法第13章、個人可重整自身債務的非商業破產申請年減45％，依據破產法第7章、個人可清算資產以減輕負債的非商業破產申請也下降21％。

Epiq旗下彙編破產數據事業Aacer資深副總裁克魯斯（Chris Kruse）表示：「隨著美國持續對抗不斷蔓延的疫情，政府補助帶來的流動性，加上州政府下達可讓人們免受房東驅趕的命令，這些都延緩個人破產申請的時間。」

美國破產協會（American Bankruptcy Institute）顧問弗林（Ed Flynn）近期在一份報告提及，自疫情開始以來，依據破產法第13章提出申請的案件銳減56％，尤其是房屋持有人聲請破產保護數量下滑，可能是政府因應疫情推出房貸延期償付的政策所致。

(工商 )