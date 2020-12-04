嘉義縣政府4日辦理《創業逐夢，來嘉真好》新創基地啟動暨地方SBIR成果發表記者會，集合眾多資源要做青年最強後盾，鼓勵青年回流，記者會上也與台灣中小企業銀行及中小企業信用保證基金簽署合作意向書，代表縣府能在創業貸款申請方面，成為高度協助青年募得創業資金的要角。

嘉義縣政府今年正式推動創業加速暨新創輔導計畫，實質鼓勵青年朋友選擇於嘉義縣境內創業，整合豐沛創業資源平台、開拓一站式創業服務站，並進行創業資源鏈結、協助其貸款申請、完整課程培訓等。

縣長翁章梁表示，嘉義縣首次集結眾多資源，搭建縣府、企業、團隊對接的創新創業橋樑，也藉此鼓勵在地青年把握輔導方案推動的難得機會，多方利用新創基地匯聚資源，提升剛起步的創業團隊存活機率。

經發處長江振瑋指出，在嘉義縣新創基地啟動後，將可搭配馬稠後工業園區、民雄中科院航太園區等。由經發處領頭，串接各方資源，積極培植新創團隊向上發展，預料未來將可與嘉義地方產業對接，打造前所未有的創新活力。

在翁章梁與經濟部中小企業處副處長胡貝蒂的見證下，由江振瑋與台灣中小企業銀行董事長黃博怡及中小企業信用保證基金董事長李耀魁簽署《來嘉創業 貸夢起飛》MOU合作意象，內容包括縣府承諾積極協助在地青年與中小企業達成貸款需求；台灣中小企銀承貸申請從簡、從速、從優；信保基金承諾，貸款最高額度可達200萬元。

(中時 )