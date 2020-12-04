蔡英文於11月17日才帶領文武百官赴台東志航基地，為駕駛F-5E失事的中校飛行官主持規模近乎國葬的葬禮，為F-5E失事的政治效應止血。不料當天傍晚，傳出又一架花蓮基地第5戰術戰鬥機聯隊的F-16戰機再傳失事，起飛2分鐘就失去訊號，極可能是飛機直接衝入太平洋。飛官為45歲的上校聯隊作戰隊隊長蔣正志。消息傳出，再度震驚台灣。

國軍今年被媒體稱為「軍運不佳」，一年摔了4架軍機，海上、陸地的非戰爭折損人數，總共高達15人，這已不是一句「軍運不佳」可以籠統帶過。對照2017年11月7日，空軍幻象2000-5戰機於台灣北端彭佳嶼海域失事的前例，至今連戰機殘骸與人員遺體都無法尋獲，此次F-16戰機是直接衝入太平洋海域，跟彭佳嶼的大陸棚海域水深難以比擬，故此也可推斷，F-16的救援行動，希望相對渺茫。

此次墜毀的F-16A Blk20戰機（編號6672），係屬於並未進行構改工程至F-16V的老批次戰機，擔負的是面對來自太平洋的軍事威脅，進行海空作戰的重要單位，具備有全球唯一使用F-16戰機進行空射型魚叉飛彈進行攻擊的重要戰術單位。為何才起飛短短2分鐘就從雷達幕消失？起飛過程中是否受到任何無可挽回的破壞？如果機件沒有問題，人為因素為何？

疲兵效應 逐漸浮現

由於F-16A的發動機壽限還不到一半，機體檢修程式完備，故機體和機件失靈的可能性很低，根據國防部初步公佈的調查報告，戰機在夜航起飛之後短短2分鐘，就以時速高達500英里的高速衝入海中，突然發生「空間迷航」或其他因素，都很不合理。

從報告上看，人為操作疏失的可能性越來越高，已有檢討朝向台灣空軍作業能量，是否在近期解放軍機艦頻繁繞台、穿越中線以及挑戰台灣西南空域等戰術動作下，嚴重加大飛行員的值勤極限，不僅導致裝備嚴重耗損，對於人員的精神壓力與值勤分量，也正以不可思議的速度增加，才導致此次失事？

因為少子化危機，由來已久的空軍飛行員缺員的問題日益嚴重，且已經成為最高國防機密。目前戰機飛行員與實際值勤戰機的比例為多少？能否維持北約標準？軍方一律噤口不言。

日本航空自衛隊也面臨相同的困境。2017年至今，日方緊急升空攔截解放軍戰機的次數，急速攀升，根據日本防衛省的預算書顯示，日本為了維持其主力戰機F-15J/的緊急升空能量，其2018年至2019年的整補維修預算，增幅竟然高達198%，相當驚人。

菁英流失 國防危機

對於F-16的失事，是否與近年來解放軍機艦繞台、穿越台海中線、挑戰西南空域，造成空軍任務繁重所致？國防部已於第一時間否認上述推斷。且17日晚間的夜航訓練，都是表定的正常課程，當夜晚間天氣晴朗，可見度達7,000英尺，可排除天候因素，而機件並未因解放軍軍機的戰術動作的壓力而有疲乏現象，一切都在正常範圍內。

而2020年一整年摔掉4架軍機，除了折損一名現役參謀總長外，F-16A失事如果沒有意外，也折損一名上校聯隊作戰隊長，屬於國軍空軍極菁英人員，培養一位飛官至上校作戰隊長，國家耗費資源不可記數，且其值勤接戰經驗豐富，又是頂尖的F-16戰機資深飛官，飛行時數超過2,230小時，是菁英中的菁英，折損一人，對台灣戰力的打擊便不容小覷。

至於國軍是否要針對今年一年摔4架軍機，進行任何檢討？如今回顧看起來，從年初的UH-60M黑鷹直升機撞山事件開始，及至後來的OH-58D戰搜直升機墜毀，加上F-5E戰機墜毀，前案的事故調查報告皆未直接公佈給輿論，年初的UH-60M撞山事件，國軍方為了事故原因，甚至還與國家運輸安全調查委員會對罵，甚至準備興訟。事因運安會的初步調查報告，破壞了國軍在事故時炮製的一連串造神故事，直接指名是駕駛員訓練不夠、遇到非預期地形反應不及而撞山，此事破壞了軍方形象，故不惜興訟維護面子。

而後續OH-58D的失事鑒定報告，至今未出爐，僅剩下國軍方大規模地辦理「緬懷國軍英雄」葬儀事項。此次失事造神故事如出一轍，駕駛員為了躲避民房，故犧牲自我墜毀在機場內。此故事至今依舊流傳台灣輿論，無人戳破其不可靠性。而對於OH-58D的機件老舊、是否有MLU中期性能提升的穩妥規劃等，國軍一律沒有回應。

而才剛剛造神完畢的F-5E墜機事件，神話故事也如出一轍，中校駕駛員為了迴避民房，改在海面迫降造成死亡。也因為這個神話故事不可破滅，國軍方將駕駛員破格升任中校，且葬在國軍「烈士墓園」。總統蔡英文、國防部長嚴德發高規格地辦理國葬，抬高全民集體情緒，在此「勒索效應」下，對於該機事後倉促退伍計劃、以及後續勇鷹機種的性能質疑，統統都被埋沒到非理性的「全民致意」氣氛中，沒有一點敢於檢討的聲音提出。

國軍今年是否真的「軍運不佳」，見仁見智可受公評。但從年初的黑鷹直升機撞山便可知，空軍的人員訓練出了問題。國軍以往標榜「空軍人員素質全亞洲數一數二，即使解放軍戰機數量數倍於台灣，但是台灣擁有人員素質絕對優勢足以抗衡」的說法，是否要修正了？

「抵銷戰略」 空耗國軍

台灣正面臨迅速少子化的社會危機，直到2040年，此危機將會以倍數速度呈現，社會高齡化將領先全球。面對人力、人員素質的不足，國軍無法招足符合軍事戰略體制規格的兵員，故不僅在軍事投資上，在人力投入方面，台灣也陷入北京「抵銷戰略」（Offset Strategy）的陷阱。

台灣死守「防衛固守、重層嚇阻」的戰略指導，這種戰略就是拚人海戰術，故國軍要維持20萬左右的作戰人員，但是多半人員被綁死在地面戰場。至於海上與空中戰場，人員更加吃緊。這個危機的徵兆，從近期的頻繁戰機失事便可看出端倪。

反觀空軍戰機、軍機駕駛員缺員的現象，一直不被國軍重視，人員短少，新戰機卻越買越多，人員素質危機，恐怕正在快速發酵。

如果國軍還是一味地想用幻想出的神話故事，來吹捧死傷官兵如何為國奉獻，用此種情緒勒索的方式來操縱輿論，而不思檢討整體軍備中的人員素質、人力規劃以及訓練體制等老舊通病，那麼，在人員短缺情況持續惡化下，為了維護龐大的老舊體制，國軍是否會有更多的犧牲與失事？答案不卜可知。

《多維TW》月刊061期

(中時新聞網)