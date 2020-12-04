由台南市文化局出版的藝術家劉耿一自傳《自畫像》，4日特別選在劉耿一父親故居柳營「劉啟祥美術紀念館」舉行新書分享會，劉耿一說，柳營是他的原生之鄉，這本書能在此面市，對他而言意義非同小可，他的父親未曾留下太多文字，也讓他想寫下對時代變遷的看法，並將他一生經歷都寫進書裡。

文化局副局長周雅菁表示，市府每年經推薦或徵件，出版6至8位台南作家作品，目前已出版63冊，希望藉由作家自身經歷、書寫文字，讓民眾不僅認識台南出身作家，也從作家筆下認識更多台南人文、歷史故事。

文化局今年共出版8位作家9本著作，其中《自畫像》為藝術家劉耿一的生平告白書。劉耿一是台灣畫家劉啓祥長子，1938年在日本東京出生，8歲那年闔家返回台灣，在柳營故居住過2年，曾就讀柳營國小，他還記得小時候附近是一望無際的農田，開啟了他的大自然體驗。

劉耿一追隨父親成為一名畫家，曾於恆春國中擔任美術老師，不到50歲及退休專心創作，作品曾獲得台陽展之「台陽賞」、「全省美展」優選、中華民國畫學會油畫類「金爵獎」，並曾多次舉辦個展，屢獲讚賞；透過作品記錄生命反思、傳達所感所思，以探索藝術與社會的關係。

除了繪畫創作，劉耿一也常將所思所感化為文字。劉耿一說，他的父親劉啟祥受日語教育，因此未多留下文字紀錄，讓他受到警惕，現在環境變化太快，台灣鄉野、自然景象不斷消失，他要透過文字、繪畫表達自己，記錄個人的經歷，有一天他離開了，他的一生紀錄就在書裡。

(中時 )