幼獅工業區鐵皮公車站為居民自行搭建，歷經15年來，已鏽蝕老舊極需汰換。（陳淑娥攝）

台中市大甲銅安里幼獅工業區鐵皮公車站為居民自行搭建，歷經15年來已鏽蝕老舊致安全疑慮，施志昌4日現勘表示，當地里長跟市府陳情多年，但一直沒下文，台中升格直轄市已10年，候車亭卻不如隔壁苗栗縣，要求公捷處盡速設置，讓民眾有舒適又安全的空間。

當地銅安里長林玉生表示，幼獅工業區往南公車站長久以來無法設置候車亭，為了上下班與就學民眾，15年前自行搭建，中間還經歷颱風被吹走又重新設置窘境，期間也向市府陳情近10年，但一直沒有下文，他說，相隔100公尺外，就有苗栗縣府設置的候車亭，但台中市身為直轄市為何不行？

施志昌表示，大台中縣市合併升格直轄市已10年，但原縣與原市仍有城鄉落差，如公車亭設置依規「應設於人行道或路肩外側邊緣處，並不得設於彎道路段。」但海線道路旁很少有人行道，且道路寬度常沒有空間設置候車亭，因此，像甲安埔公車亭數量僅佔4％。

施志昌指出，該候車亭長期使用下來，現已老舊不堪，鐵皮鏽蝕產生也安全疑慮。此外，今年上半年於大甲高中旁爭取設置候車亭也一再延宕，他一併要求公捷處盡快設置。

公捷處表示，由於此處要設置候車亭，因工法與道路寬度問題，必須取得私有地同意，如今將改變工法施作，因此規劃明年初進行候車亭設置，所需經費約30萬元；另外，大甲高中候車亭也會在年底前儘速設置。

(中時 )