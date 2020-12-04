全球許多民眾皆視2020年為近年來最令人心痛的一年，除了許多國際級名人逝世之外，肆虐全球、至今造成6千5百萬人確診、150萬人病歿的新冠肺炎，不僅造成全球經濟衝擊，民眾生活型態也因此大為轉變。中時新聞網精選美聯社年度照片，一探今年遭新冠病毒影響的各種樣貌。

一對西班牙夫婦隔著防護隔離層相擁親吻。

一對西班牙夫婦隔著防護隔離層相擁親吻。由於新冠病毒會藉由飛沫傳播，為了避免接觸，衛生專家建議人們握手、相擁，以及接吻等親密動作應減少與避免。

一名厄瓜多的法醫人員正在替因新冠病毒病歿的死者噴灑消毒劑。

一名厄瓜多的法醫人員正在替因新冠病毒病歿的死者噴灑消毒劑。受疫情影響，許多未能負擔醫療費用的人民，經常倒死在街頭上。

一名戴著氧氣口罩的烏克蘭高齡新冠患者。

一名戴著氧氣口罩的烏克蘭高齡新冠患者。重症的新冠患者容易出現呼吸困難，此時最重要的是能及時得到醫治和使用適當的輔助呼吸，而疫情高峰時，呼吸器在全球各國也大喊缺貨。

一名內無家可歸的新冠患者，在洛杉磯日落大道上坐著輪椅上淋著雨。

一名內無家可歸的新冠患者，在洛杉磯日落大道上坐著輪椅上淋著雨。新冠疫情讓無家可歸的遊民處境更雪上加霜，加州政府已於3月中旬簽署緊急命令，將撥款1.5億美元幫助無家可歸的民眾度過疫情。

一名義大利醫護人員在長期戴上口罩後，臉上已留下痕跡。

一名義大利醫護人員在長期戴上口罩後，臉上已留下痕跡。新冠疫情也導致醫護人員人力吃緊，不僅工時加長，甚至醫護人員被迫面臨個人防護設備不足之下，仍須面對病患的困境。

一名西班牙殯喪業者推著裝有新冠患者遺體的棺材。

一名西班牙殯喪業者推著裝有新冠患者遺體的棺材。西班牙也飽受新冠疫情重創，嚴重程度一度在歐洲各國中處於高峰。

一名穿著特有的穆斯林外衣「卡多爾」、面帶防毒面具的伊朗女士，正參加因新冠病歿者的喪禮。

一名穿著特有的穆斯林外衣「卡多爾」、面帶防毒面具的伊朗女士，正參加因新冠病歿者的喪禮。

一名戴著口罩的墨西哥性工作者。

一名戴著口罩的墨西哥性工作者。疫情也迫使各行各業必須打破過往營運模式，成人產業也不例外。

圖為美國首席防疫專家、國家過敏和傳染病研究所所長佛奇。

圖為美國首席防疫專家、國家過敏和傳染病研究所所長佛奇。佛奇在疫情於美爆發之初，以平易近人的方式向人民解釋病毒與防疫方式，讓他在疫情中成為全美最受信任的人物之一。不過由於佛奇的建議時常與川普相左，讓他成為川普盟友中的砲轟對象。

一名阿根廷的84歲高齡婦女，在院方通知可以出院後，臉上顯出高興神情。

一名阿根廷的84歲高齡婦女，在院方通知可以出院後，臉上顯出高興神情。

(中時新聞網)