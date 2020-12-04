近來斗六、斗南、虎尾知名馬路均傳出民眾檢舉攤販事件，攤販則陳情民意代表希望能在特定時間擺攤有一生存空間，雲林縣議會4日三讀通過「雲林縣攤販管理自治條例」，各公所可設攤販集中區審核發許可證，收取管理費和清潔費。

縣府表示，為維護消費者權益、交通、衛生、商業秩序，確立攤販營業許可證的申請程序、遵守事項與罰則而制定自治條例，未來除縣府公告該路段不宜設攤，公所可規畫設置「攤販集中區」，攤販必須申請營業許可證，有效期限5年。

自治條例規定，攤販集中區應在總數20攤以上，必須成立自治管理委員會；私人設置攤販集中區應符合土地使用分區規定，向各公所申請。

縣府建設處表示，此自治條例賦予鄉鎮市公所管理現有夜市、早市的權責，路邊零星攤販屬個別案件，仍依據市區道路管理規則納管。

縣議員林岳璋為弱勢、年老的攤販請命，在不影響遭交通、環境情形下，勸導為主，屢勸不聽再取締，也可避免惡意檢舉後遺症。雲林縣警察局長朱宗泰答詢表示認同。

斗六、斗南最近發生攤販與顧客口角糾紛，顧客憤而檢舉，周邊攤販均遭殃，有些攤商一個月內被開罰上萬元，多名縣議員接受陳情，攤商盼縣府或公所規範可營業時間，雲林縣府因而參酌南投縣、嘉義縣的規範，訂定本縣攤販管理自治條例。

(中時 )