知名主持人于美人2016年在臉書PO出一張勾著西裝男的背影照，被指新歡曝光，事後名嘴羅友志更跳出來認了自己就是于美人的護花使者，兩人戀情轟動一時。不過其實這全都是于美人與羅友志的玩笑話，時隔4年，羅友志近日更在直播中揭密當年這段勾手情內幕，還提到于美人對他在適逢人生最低潮的暖舉，讓他當下感動到眼淚快掉出來。

羅友志近日在直播中還原2016年與于美人爆出勾手情的來龍去脈，他說于美人當時跟幾個姐妹淘去看電影，剛好有一位穿著西裝的年輕人代位，于美人一時調皮勾著年輕人的手，拍下了照片上傳臉書。但由於那位年輕人的背影實在跟羅友志太像，讓網友都猜說「美人姐跟羅友志看電影喔？」

羅友志揭與于美人勾手情始末。(影片自34:35開始)

于美人見狀，更乾脆將錯就錯，與羅友志刻意模仿電影院勾手照，再拍一張一模一樣的照片。羅友志笑說，想不到媒體寫得煞有其事、寫好寫滿，「從第二天開始我就被貼上一個標籤－于美人新歡。我就是于美人的男朋友。」

羅友志說，他就這樣被貼上這個標籤3、4年，有次去買鹹酥雞連老闆都好奇向他八卦：「你跟我說你跟于美人到底有沒有在一起？你跟我說，我這包請你！」羅友志也開玩笑地偷偷跟老闆說：「我們兩個真的有在一起，不能跟人家說。」

羅友志更透露于美人對朋友的暖心舉動，他回憶自己曾遇「人生最大危機」，就是前妻下跪事件，讓他壓力大到3天沒吃飯，整個人暴瘦還一夕白髮。不過這時于美人打了電話給他，什麼都沒多問，只說：「你還好嗎？」表示她完全理解他的心情，要他加油，很多事情別太介意，事情會過去的，還提醒羅友志要吃飯，需要幫忙的時候就告訴她，讓羅友志當時感動到幾乎眼淚快掉下來。

(中時新聞網)