新加坡喜劇天王李國煌今年以《男兒王》強勢叩關金馬影帝，距離上次金馬獎新加坡演員入圍最佳男主角已是13年前，雖然他最終與獎擦身而過，但他這次接受隔離來台的一舉一動備受關注，好友吳宗憲和Nono也都扮演好東道主，好好招待他。此外，在片中令人驚艷的演出也引起影迷熱議，在金馬影展3場放映皆一票難求下，不僅衝上了單場觀眾評分最高的亞軍，4日宣布電影將在明年農曆新年定檔，與粉絲見面。

李國煌得知好消息表示：「剛從台灣回來2個禮拜，就聽到台灣確認春節檔的好消息，希望到時候喜歡《男兒王》的觀眾，要到戲院多多支持，也希望能夠到台灣做宣傳，再次跟台灣觀眾見面。」導演王國燊也說非常開心《男兒王》在2021年春節與台灣觀眾見面，希望大家能夠進場踴躍支持，也提早跟台灣觀眾拜個早年。

女主角吉娜則期許台灣觀眾到時絕對要第一時間進場觀賞，飾演靈魂人物的唯一台灣演員張承喜則開心不僅在新加坡有亮眼票房和口碑，並且台灣能夠接棒上映實在令人興奮，希望到時上映也能跟新加坡有一樣好的票房成績。最令人激動的本片演員兼編劇的賴宇涵，得知台灣要在台灣上映消息時高興到不能自己，非常謝謝台灣觀眾如此支持這部電影。該片預計明年2月10日在台上映。

(中時 )