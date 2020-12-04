台北國泰萬怡酒店的全日餐廳 MJ Kitchen的廚藝團隊將去年大受好評的「冬令進補季」升級再進化，推出全新的十數種亞洲風味鍋物主題吃到飽「十鍋宴」。此外，凡萬豪旅享家會員持振興三倍券用餐，即享四人同行一人免費，再享免一成服務費的雙重好康優惠，每人用餐最低只要810元，每餐期限量十組，額滿為止。

近日氣溫漸降，許多饕客們開始規劃相聚「吃鍋」行程，不論是日式壽喜燒、韓式火鍋，還是充滿台式風味的藥膳鍋物，都讓人食指大動，而面對琳瑯滿目的冬季鍋物，又讓不少消費者陷入選擇障礙。

即日起在MJ Kitchen就可以享用到各式的亞洲美味鍋物，從新加坡叻沙鍋、泰式東央共酸辣海鮮鍋、薑汁燒肉壽喜燒，到麻油松阪豬、藥膳牛肉鍋、韓式部隊鍋、砂鍋鮭魚頭及咖哩牛肉魚蛋鍋等精選鍋物輪番上陣，掃除選擇障礙，讓消費者一次滿足。而繼百威金尊啤酒進駐之後，餐廳也首度邀請調酒品牌「冰火」首度進駐，共計葡萄、檸檬、香檳、乳酸沙瓦等四種風味氣泡酒無限供應，配上鍋物更能享受冷熱交替的爽快滋味。

搶攻年底前最後一波振興券商機，餐廳也祭出好康優惠，即日起至12月31日，凡萬豪旅享家會員持政府所發放的任一張振興三倍券於 MJ Kitchen 用餐，成人享有「四人同行一人免費」，再享「用餐免一成服務費」，換算下來平日午餐四人原價4,752元的精緻料理吃到飽，優惠後只要3,240元；平日晚餐及假日午晚餐四人原價5,632元，優惠後也只要3,840元。

(中時 )