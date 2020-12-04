徐佳瑩過往曾為電影《一吻定情》、《逆光飛翔》獻唱宣傳曲，這次她再度開金嗓，為林心如、李李仁主演電影《迷失安狄》獻唱專屬主題曲〈沒顏色的花〉。該取找來多次與徐佳瑩合作的葛大為作詞，自從〈你敢不敢〉、〈懼高症〉等夯曲之後再度合作，徐佳瑩坦言對於「嘗生老病死，嘗世間無常」、「那是我的風霜、不是眼妝」等歌詞特別有感觸。

她說：「這不一定只能是性別認同的議題，更是每個人都曾經經歷過，這種很蒼白的時刻」，讓她在錄音時深受感動，忍不住泛淚，出錄音室後還不忘稱讚的葛大為的歌詞寫的真摯動人：「我很久沒有在唱歌的時候看歌詞就哭了。」

徐佳瑩除了本身早對跨性別議題充滿興趣，也一直傾心於李李仁的精湛演技，更為他所飾演的「安狄」充滿期待，徐佳瑩表示她就是特別想知道一向豪邁直爽的李仁哥，這次該如何完美詮釋一名跨性別者，才會立刻答應演唱主題曲的邀約。

在看完《迷失安狄》時，為片中安狄等4位主角們的勇氣給深深打動，其中一幕4人一起逛家具店想像未來的「家」的片段，讓徐佳瑩深深感受到即便他們的人生總是充滿挫折、不敢擁有夢想，卻在彼此的陪伴之下，願意講出自己的願望，「那個當下是用再多錢都買不到的，這個橋段讓我很感動」。

徐佳瑩同時也對《迷失安狄》下了註解，「愛本來就是無國界的，這是我從小就沒懷疑過的事情」，更暖心喊話「不管你愛的是誰，都需要被尊重」。該片將於明年1月8日上映。

(中時 )