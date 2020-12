美中貿易戰是由川普上台後於2018年一手發起,而現在白宮即將易主,許多人認為拜登將持續對抗大陸的路線。最新消息指出,美國華爾街金融巨頭貝萊德(BlackRock)、高盛(Goldman Sachs)及摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的領導人,都曾在2018年時,和大陸副總理劉鶴會面,據稱劉鶴為交換華爾街大老們在大陸與川普政府進行貿易談判時的支持,曾答應開放大陸的金融市場,而這 些華爾街巨頭們,最後也確實是第一階段貿易協議中的大贏家。

《華爾街日報》昨以《中國在美國還剩一個強大朋友:華爾街》(China Has One Powerful Friend Left in the U.S.: Wall Street)為題,聲稱有消息人士透露,大陸副總理劉鶴曾在2018年,於美國白宮附近的一家酒店,和貝萊德執行長芬克(Larry Fink)、時任高盛副手、現任高盛執行長的所羅門(David Solomon),以及遊說集團商業圓桌會議主席、現任摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)會面。

消息人士表示,劉鶴曾表示,若他們能在大陸和川普政府的貿易談判中提供幫助,大陸則以開放大陸金融市場的機會作為回報,而在這次碰面後來舉行的美中貿易協商雖然失敗,但華爾街大老們也已成為要求美中達成協議的啦啦隊。而在美中於今年一月達成的第一階段貿易協議中,大陸對金融開放也有顯著的讓步。

報導指出,在第一階段協議簽署後,華爾街大老們也傾全力擴展在大陸的業務。例如摩根大通將完全控制該公司持有少數股權的大陸期貨企業;高盛和摩根士丹利則成為在大陸證券公司的控股股東;花旗集團則取得了執照,可擔任由在大陸營運基金持有的證券的安全管理人。另外,貝萊德在今年8月更成為首家獲得初步批准,可在大陸展開獨資共同基金業務的外企公司。

報導並提到,華爾街巨頭們長期遊說的努力,包括在與西方國家一些激烈的爭議中支持大陸,反映出他們急著打入大陸市場的渴望。因此,與其他商業集團大看法不同,華爾街對大陸履行承諾的狀況深感滿意。

