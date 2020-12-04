1. 瑞士人買iPhone 只需4天工資

統計機構Picodi參考iPhone 12 Pro 128GB版本價格，觀察在全球各地需工作多久可以購買一支iPhone，得出衡量收入與支出的「iPhone指數」。統計顯示目前購買力最強的國家還是瑞士，當地居民買一支iPhone12 pro只需4.4天的工資。

2. 美國總統大選預測 蓋洛普只錯3次

美國總統大選預測 蓋洛普只錯3次。（圖／多維TW提供）

美國總統大選預測 蓋洛普只錯3次。（圖／多維TW提供）

本屆美國總統大選民調機構的預測也被不少網友質疑準確性。事實上某些民調預測準確率不低，1936年蓋洛普與此前稱霸民調多年的《文摘周刊》唱反調，成功預測羅斯福連任，從此在業界聲名鵲起。1936年至2012年間，蓋洛普共預測美國總統大選20 次，預測成功17次，重大翻車3次，不過，由於「贏家通吃」的選舉人票制度，2000年、2016年都出現了選民得票率高卻未當選總統的情況。

3. 蘋果品牌價值 3230億美元

蘋果品牌價值 3230億美元。（圖／多維TW提供）

品牌顧問公司Interbrand發佈「2020年全球最佳品牌排行榜」，蘋果蟬聯榜首，品牌價值3,229.99億美元。微軟超越谷歌名列第三，谷歌自2012年以來首次跌出前三，以1,654.44億美元屈居第四。華為是唯一上榜的中國大陸品牌，今年排名第80位。

4. 美國大選 狂燒140億美元

美國大選 狂燒140億美元。（圖／多維TW提供）

美國大選燒錢紀錄可望刷新，最終花費估計達到140億美元，是上一屆的兩倍。進入21世紀以來，美國大選的花費可以說是逐屆上升，從2004年的40億美元，到2008年的50億美元，再到2012年的60億美元和2016年的70億美元。而本屆大選甚至直接翻倍，高達140億美元，其中總統選舉投入超過66億美元，國會選舉總計花費將超過73億美元。本次大選眾議院全部議席和參議院大約三分之一議席也都改選。一些議席競爭激烈，參選人燒錢也不手軟。

5. 28年來 逾1300記者遇害

28年來 逾1300記者遇害。（圖／多維TW提供）

記者的勇敢與付出確實改變了某些黑暗的角落。但記者因此本身也面臨著來自多方面威脅，甚至是被殺害的風險。根據「保護記者協會」的統計數據：過往28年全球有1,387名記者死於各類殺害。這其中既有受雇於媒體機構的員工（1,127人），也有自由撰稿人（260人）。被謀害的記者死因類型有交戰、謀殺、危險任務等。從空間分佈來看，戰亂與政治動盪地區發生針對記者的謀害活動較多，尤其是經歷戰亂、恐怖主義氾濫或腐敗高發地區，發生更多謀害記者事件。

6. 5G網速 台灣第4

5G網速 台灣第4。（圖／多維TW提供）

在訪調的15 個國家或地區中，沙烏地阿拉伯的5G 平均下載速度達377.2Mbps（ 百萬位元/秒）排名第一；第二名是南韓，5G 下載均速為336.1Mbps；澳洲第三，均速為215.8Mbps，台灣排名第四，均速211.8Mbps。整體而言，這15個地區的5G下載均速約為4G的5倍至6倍，提速明顯。

《多維TW》月刊061期

(中時新聞網)