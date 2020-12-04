歲末時分將近，國人重要習俗之一「除夕圍爐」即將到來。六福旅遊集團搶攻春節餐飲商機，旗下台北六福萬怡酒店2021年2月11日除夕當天集結館內所有餐廳推出五星年夜飯，館內招牌餐廳粵亮廣式料理主廚團隊也精心設計新年美味桌菜，十人宴席32,000元＋10％，針對小家庭也推出五人合菜17,500元＋10％，凡於除夕至大年初五期間至粵亮廣式料理享用桌菜，額外加贈伴手禮「招財八寶馬來糕」一份。

近年來新春期間至飯店團圓聚餐已逐漸盛行，圍爐形式也不再局限於傳統桌菜。為搶攻除夕圍爐商機，敘日全日餐廳以高檔食材應戰，午餐每人1,580元＋10％，可享用各式異國料理精緻自助餐檯，晚餐時段更幫大家加菜，提供鱈場蟹、帝王蟹、烏魚子、生食級干貝等高檔食材，並加碼龍蝦及爐烤極黑和牛牛排吃到飽，豐富價2,380元＋10％。

館內宴會廳也針對偏愛傳統桌菜圍爐的賓客推出5人中式圓桌盛宴16,800元＋10％，以及10人中式闔家盛宴30,000＋10％起，主廚團隊精心準備多道經典招牌美饌，席間可享3小時果汁、中式熱茶無限暢飲，每桌並提供雅致提籃花藝佈置一組。

享用五星美食之外，現場還能夠欣賞精彩魔術表演、財神報喜熱鬧拜年，還有童玩手作攤位以及捏麵人體驗等活動，有吃有玩一起歡度幸福溫馨團圓時光，留下難忘的圍爐回憶。

(中時 )