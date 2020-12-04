交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，4日於交通部1樓大廳舉辦「台灣經典小鎮3.0授證」活動，苗栗縣由竹南鎮入選，由鎮長方進興出席受獎。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮擁有豐富旅遊資源，圖為崎頂鐵道文化公園。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮擁有豐富旅遊資源，圖為竹南海口溼地。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

藝人坤達體驗騎乘自行車遊竹南。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

藝人坤達體驗騎乘自行車遊竹南。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

交通部觀光局遴選台灣百大小鎮，分3年執行，截至今年止，已遴選出百大小鎮。12月4日於交通部1樓大廳舉辦「台灣經典小鎮3.0授證」活動，苗栗縣由竹南鎮入選，由鎮長方進興出席受獎。縣府文觀局指出，加上前2年有苑裡鎮、公館鄉、大湖鄉、三義鄉、南庄鄉、頭屋鄉，苗栗縣共有7鄉鎮入選台灣百大小鎮。

交通部觀光局為持續推動台灣觀光永續計畫，延續小鎮在地特色，推廣台灣魅力，同時配合2021年自行車旅遊年，迎上戶外遊憩趨勢，遴選經典小鎮。

苗栗縣文觀局表示，小鎮3.0由交通部觀光局祕密客現勘及委員評選，竹南鎮具備山城、海濱、都市及綠光海風自行車道等多面向條件，同時消費、經濟、文化、建設等多項優質條件共存共榮，條件優渥，成功擠身台灣百大小鎮。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣推動海岸線旅遊不遺餘力，未來將持續推動海線觀光能量，並積極爭取更多中央資源挹入。

文觀局長林彥甫指出，竹南鎮有豐富的旅遊資源，轄內有竹南運動公園、苗北藝文中心、龍鳳漁港、綠光海風自行車道，同時擁有Ubike網絡，不論是自行開車或是低碳訴求的輕旅行，都是很好的選擇。

更多活動訊息，歡迎民眾至苗栗縣政府文觀局網站，或者追蹤「苗栗玩透透」facebook專頁、「miaoli_meow」instagram專頁，掌握第一手活動最新訊息。

(中時 )