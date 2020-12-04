劉德華除了在《拆彈專家2》扮演以生命拯救生命的拆彈專家，展現超MAN的英雄氣息外，也上演鐵漢柔情，與倪妮扮演的反恐行動的督察有段濃厚的感動戲，兩人在電影中分分合合，情感經歷了高低起伏，一場在天橋上的感情戲，劉德華講到眼泛淚光，情到濃時更上演深情吻戲。

劉德華自爆很久之前便已「看上」倪妮，之前無緣合作，這回終於緣份來到，他說：「這一次的角色需要在各方面都很平衡的演員，我本來也在想不知道她能不能達到穩定的狀況，尤其是還有一些近身搏鬥的拍攝，我本來會怕她不夠強悍，但看她演出的眼神、行為啊，就會覺得她就是這個角色。」

倪妮入行的第一部作品便是2012年國際知名導演張藝謀執導的《金陵13釵》，當年是備受矚目的新人，她回憶：「當時第一次到香港參加亞洲電影大獎，得到最佳新人獎，就是華哥（劉德華）頒獎給我的。這是我們緣份的源頭，知道是跟他合作，我一定要參與的，一直都很想跟他學習。」曾經是運動高手的倪妮透露自己小時候的心願就是當特種女兵，這回在《拆彈專家2》中扮演反恐特勤隊的一員，可說是圓了兒時的夢想。

說到和劉德華拍攝感情戲，倪妮笑說：「真的很忐忑，之前我們不太熟，而且一拍就是很重的內心戲，記得第一場戲是在車上的，內心很緊張，但試戲一看到華哥的眼神就有感覺，很快入戲。」至於在天橋上的吻戲，「那場戲看到他眼裡的淚光，我的心真的很難受啊！他讓我感受到內心的情感。」

在《拆彈專家2》中有一場倪妮用對講機和劉德華說話的重頭戲，兩人可以分開拍攝，倪妮拍攝當天劉德華應該可以休息，但劉德華為了協助她入戲，特別到現場幫她搭戲，讓她可以好好蘊釀情緒，貼心的行為讓倪妮非常感動，她透露當天有點發燒，怕自己的演出不夠完美，「在知道劉德華願意特別跑一趟到片廠來幫我搭詞，我那時眼淚就快掉下來了。」

在劉德華的幫助之下，倪妮落下傷心的淚水，哭到不能自己，拍完後還哭個不停，劉德華也特別上前安慰她，倪妮說：「華哥真的是很好的演員也是很棒的監製。」《拆彈專家2》將於明年1月1日至3日元旦搶先口碑場，1月8日於全台上映。

(中時 )