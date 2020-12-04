聖誕節將到來，4日台新金控在台北市仁愛圓環旁總部大樓進行聖誕點燈，由董事長吳東亮主持，與現場數百位民眾手拿絢麗氣球，一起倒數並齊喊「i（愛）在台新」，共同點亮高達15米、以全LED燈打造而成的絢麗聖誕樹，搭配台新金控前幸福拱門、光廊城堡等大型聖誕布置，讓現場參與的民眾驚呼連連。

吳東亮表示，台新金每年都設計製作不同主題的聖誕布置為台北市及市民增添聖誕氣氛，今年全球各地及大環境都受到疫情影響與衝擊，台灣也同樣受到影響，大家都度過了比較辛苦的一年。因此，希望在這歲末節慶的時候能透過聖誕喜慶的氛圍，帶給大家更多的溫暖及更多愛的感受。

吳東亮並感謝台北市政府觀光傳播局支持與幫忙，協助將「2020台新聖誕祭」的布置首度延伸至台新金控前方圓環的安全島，一起與台新打造美麗的圓環造景，共同為振興東區及仁愛圓環商圈盡一份心力。

吳東亮強調，2020年台新金以「i（愛）在台新」為主題，i除了表達「愛」之外，也代表台新的核心價值中的「Innovation（創新）」。台新積極推動數位創新的精神，不論是在數位金融商品的領域之外，或是在今年的聖誕樹佈置上都充分展露無遺，今年最大的創新就是改變以往的傳統聖誕樹，設計出全臺最大、依附在大樓牆面上的LED燈立體聖誕樹，樹上可以呈現出多款令人驚艷的3D特效動畫，歡迎大家多多來與它拍照打卡、當網美，把聖誕祝福分享出去。

另一個創新就是特地將光廊城堡結合台新Richart Life APP，讓大家體驗生活金融生態圈的便利。吳東亮說，在光廊中佈滿圓環周邊商戶及台新合作夥伴的Logo，共串聯全台3,000多家商戶，如全家便利商店、王品集團等知名連鎖企業。巧妙運用Richart Life APP的整合及便利特點，讓民眾掃QR Code即可輕鬆享有日常生活中的食、衣、住、行相關專屬優惠，無論是親臨現場或身處於北中南各地的民眾們，可透過Richart Life APP獲得優惠。

台新金控說明，除聖誕點燈外，也同在總部的2樓舉辦聖誕派對，邀請社褔團體、街坊鄰里、同仁眷屬及幼兒園小朋友同樂。聖誕派對提供每位小朋友一份YBO聖誕存摺，存摺裹面有Richart 的R幣，小朋友可在派對中使用R幣進行互動遊戲，過關後將可獲得台新Point，遊戲完成後可用自己賺取的台新Point兌換喜歡的小禮品，貼心的活動設計可讓小朋友學習到理財概念，寓教於樂。

「2020台新金控聖誕祭」活動期間，民眾可透過下載Richart Life APP並完成登入與綁定台新信用卡，可獲得台新Point點數並參加抽獎。獎項內容包含Apple iPhone 11Pro、iPad Air與台新刷卡金1萬元等。另即日起至2021年1月3日止，「台新優惠市集」Facebook粉絲團將不定期推出聖誕加碼活動，可愛聖誕小禮品到台新Point千元點數大方送。

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