汽車動力及安全系統零組件大廠智伸科技今年4月正式併購旭申國際，今（4）日公布11月合併營收攀升至7.28億元，不單創單月營收次高，也是今年7月以來，營收連續5個月正成長，主因是大陸十．一長假後，一階汽車零組件客戶拉貨力道增溫。

智伸科今日公布11月營收攀升至7.28億元，比10月、去年同期，分別成長8.53％、7.44％；前11月合併營收65.13億元，比去年同期減少6.69％，年減率幅度持續縮小。智伸科對2021年營運，抱持審慎樂觀態度。

智伸科表示，第四季是汽車產業傳動旺季，創造智伸科整體汽車相關關鍵零組件出貨動能，提升旗下兩岸生產基地產能利用率，尤其在傳動系統零組件，隨汽車產業加速朝向電動化、節能減碳的技術進程，推進主要客戶持續加大對油電混合車等關鍵零組件的需求，加上運動、電子、醫療銷售成長，是推升智伸科單月營收連續五個月呈年增率正成長的重要關鍵，驅動各事業體的主要客戶與智伸科共同開發新技術升級之關鍵零組件，創造智伸科未來訂單保持良好的能見度。

智伸科指出，智伸科觀察，在新冠肺炎疫情衝擊下，全球汽車市場出現洗牌與供應鏈重整，德國福斯集團、豐田等三大日系品牌車廠、美國特斯拉等國際汽車大廠，陸續將投資重心轉向中國汽車市場，尤其在新能源車、電動車領域布局。另一方面，歐洲市場的政策刺激下，促使歐洲品牌車廠繼續大力推動電動化和智能化等戰略轉型。

智伸科表示，智伸科持續保持與主要客戶每年開發高附加價值率的汽車關鍵零組件新品，在產品品質、生產效能等全面向，持續深得客戶高度信賴與口碑，並積極將產品線全面性覆蓋燃油車至電動車的市場範疇，將業務版圖與客戶群戰線拉大，內部優化生產製程效率等，有望為智伸科未來整體營運持續添柴加火，並淬煉自我競爭力，以期在產業鏈洗牌中仍站穩市場一定地位。

展望2021年，智伸科維持審慎樂觀看法。目前汽車事業部占整體營收六至七成，智伸科看好全球品牌車廠持續追求引擎效能提升、節能減碳、以及新車搭載ADAS滲透率提高，有助於智伸科ESC控制閥產品、汽油高壓泵浦、GDI系統、DCT等相關關鍵零組件產品保持優於目標的銷售表現。

智伸科指出，面對疫情所帶來的嚴峻考驗，智伸科除業務積極擴張外，在原物料及庫存的管控、營運資金、生產效能等各面向皆嚴謹因應，隨著疫情逐步走穩後，推進全球新車市場銷售成長動能，將有機會創造智伸科整體營運新一波成長動能。

(工商 )