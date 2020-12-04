氣動元件廠台灣氣立第四季因市場需求暢旺，營運呈現淡季不淡，今（4）日公布11月合併營收1.33億元，創同期第三高。前11月合併營收攀升至14.39億元，則改寫同期次高。明年營收有機會挑戰新高。

氣立今日公告11月營收1.33億元，比去年同期成長8.1％。前11月營收14.39億元，較去年同期成長15.79％，氣立指出，受惠市場需求暢旺，淡季不淡，11月份起，氣立大陸部分設備雖從舊廠搬遷至浙江邦燁新廠，營收仍優於預期，看好明年邦燁新廠正式投入生產後，營收可更上層樓。

氣立指出，第四季向來是氣動元件需求淡季，但從訂單與出貨狀況來看，今年明顯呈現淡季不淡，營運維持旺季高檔水準。市場在5G帶動下，需求增加，加上電子業復甦力道強勁，疫情對經濟活動的影響，也隨著時間拉長而沖淡。此外，車輛、紡織及工具機設備等產業，也開始恢復正常下單採購，帶動氣立第四季穩定續揚。

氣立表示，主要客戶成長動能強勁、數位化新產品陸續投入市場，可帶動訂單持續暢旺。而明年在新廠產能挹注、加上5G需求動能延續，氣立看好2021年營收有機會挑戰新高。

(工商 )