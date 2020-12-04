《哭悲》完整電影漫畫式圖像預告於IG公開。（麻吉砥加提供）

驚悚感染電影《哭悲》集結新生代明星朱軒洋、雷嘉納領銜驚聲尖叫，電影海報4日發布，片商更首創推出「電影漫畫式圖像預告」，從朱軒洋滿手是血騎著車的畫面展開，「真正的恐怖似乎正要開始」詭異驚悚氣氛漫佈！

朱軒洋與雷嘉納飾演一對青春甜蜜無敵的情侶，某天上班分開後就此踏上不歸路，眼見家門外的世界完全變了樣，女友還失蹤，朱軒洋發自內心恐懼的表示，「我從沒感受過，如此強烈的恐懼。」這對小情侶如何自救找到彼此、拯救門外的世界，將在《哭悲》電影裡全面展開。

《哭悲》打造遭全新病毒擴散席捲的世界，如活屍般的狂殺地獄無人能逃、無一倖免，製作團隊精心打造恐怖場景氛圍，讓觀眾繃緊神經，跟著主角們直到最後一刻。在這場死亡殺戮的活屍走肉中，有人直奔對幹、有人為了找出治癒病毒的方法不惜一切手段、有人為了找到失去音訊摯愛拼命活下去。正常人一夕之間變成互相虐殺的活屍走肉，《哭悲》將成為年度最駭人的大逃殺不歸路。該片由朱軒洋、雷嘉納、王自強、邱彥翔、藍葦華、蔡昌憲等人共同演出，1月22日全台上映。

(中時 )