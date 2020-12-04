影片曝光 機車拖屍6公里丟山區 他菜刀砍死前妻裝箱藏家中3天（翻攝畫面）

台中驚傳殺妻棄屍案！一名35歲陳姓男子與妻子離婚後仍住在一起，日前兩人為了爭子女監護權發生口角，陳男竟然持刀將前妻亂刀砍死，裝入行李箱後，以拖車棄屍台中大坑山區。死者母親因為找不到女兒報警，才讓全案曝光。

警方調查，陳姓凶嫌因為小孩監護權口角，動怒持菜刀將前妻砍死之後，將屍體裝入27吋大的行李箱內。為了棄屍，他出門購買大型推車，將推車以繩索將推車綁在機車後方，騎乘機車拖屍6公里，從北屯區住處，將屍體載送到偏僻山區棄屍。

棄屍現場照片曝光，山間小徑旁滿是荒煙蔓草，高度比人還高，少有居民出入。辦案人員也調得關鍵路口的監視器影片，嫌犯在12月2日11時18分左右，行經北屯區北坑巷路段，他身穿短袖上衣、戴著安全帽，騎乘藍白色機車，後方連結推車載紅黑色的行李箱，從北坑巷轉進一處小路往山邊走，直到11時30分左右才離開，棄屍地點距離住處約6公里遠。

據了解，凶嫌11月29日行凶後，一度將藏屍的行李箱放置家中，直到飄出屍臭味，才於12月2日中午左右，將屍體以機車載到山區棄屍。嫌犯供稱一時情緒失控，才會持刀砍死前妻。全案正由警方調查中。

(中時新聞網)