罷捷總部已於11月20日將40,918份第二階連署書送交高雄市選委會，目前仍在查對名冊中，若順利將挺進第三階段的罷免投票。黃捷回應稱她不會「蓋牌」，希望支持的人都出來投票，也就是要跟罷免案「直球對決」。資深韓粉潘恩西指出，2020總統選舉，鳳山區投給韓國瑜的有82,432票；若投給韓國瑜的民眾中，有百分之87.3出來投「罷捷」，約71.963票，黃捷就有可能被罷免掉。

潘恩西今天(4日)在臉書貼文指出，黃捷嗆聲要直球對決，意味著她認為要跨過7萬1958票有相當難度，我們不妨看看2020高雄鳳山區的總統得票數，來判斷一下黃捷是否有可能會被罷免。

潘恩西分析指出，總統票數鳳山區投給韓國瑜有82,432票；也就是說，這些投給韓國瑜的民眾中，要有百分之87.3出來投「罷捷」，大約是71.963票，黃捷就有可能被罷免掉。罷免黃捷的門檻雖然相當高，但也絕非不可能。

潘恩西表示，二階段連署書送交40,918份，已經過關，剩下的部分需要更多有正義感的人出來，凝聚所有人的力量。看到黃捷現在居然在關心路平，難道害怕了嗎？加上對於萊豬表決上臨時抽身閃退？疑似不敢表態。她既然沒在怕對決，就是在看衰罷免的人出不來，鳳山人團結起來拚一次吧。

黃捷嗆聲要直球對決，意味著她認為要跨過7萬1958票有相當難度，我們不妨看看2020高雄鳳山區的總統得票數，來判斷一下黃捷是否有可能會被罷免。 總統票數鳳山區投給韓國瑜有82,432票，也就是說這些投給韓國瑜的民眾中要有百分之87.3出來... 由潘恩西發佈於 2020年12月4日 星期五

網友回應說：「我是鳳山人，每天上下班都會經過罷捷中心，會過去關心，志工們都很努力去設點擺攤填申請書。」、「罷捷總部加油。」、「罷了，加油！」

(中時新聞網)