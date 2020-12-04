喜歡品嚐牛肉麵也會親自下廚的中租企業總裁辜仲立，自創成旅觀光旗下餐飲品牌《總裁牛肉麵》安和店，今年因租約到期而停止營業，將在明（5）日將以嶄新二代店的面貌，於天母大葉高島屋百貨B1美食小吃街重新登場。

辜仲立與在辜家服務達三十年以上、跨越三代的行政主廚唐文浚師傅，歷經上百次討論與改良，針對食材、湯頭、口味不斷進行調整，以最完美的姿態呈現挑戰饕客們挑剔的味蕾，並於「2019臺北市牛肉麵饗味國際大評比」獲選十大優選店家，深獲國內外美食家及饕客青睞。

針對百貨營業型態及顧客屬性，設計全新菜單，以套餐搭配主廚推薦小菜方式，美食街的價格，依然帶給您總裁級的美食饗宴。招牌『總裁牛肉麵』濃郁湯頭以牛大骨、蔬菜、花椒粒等熬煮而成，微辣的香麻滋味令人胃口大開；嚴選牛腱，筋多且肉質鮮嫩，含豐富膠質，再搭配嚴選手工麵條一同享用，Q彈不易軟爛，品嚐總裁級的美味！

(中時 )