有「全民男友」之稱的22歲加拿大唱作才子尚恩曼德斯（Shawn Mendes），年紀輕輕卻已寫下讓許多樂壇前面望塵莫及的記錄，先是前三張專輯連續寫下空降美國告示牌專輯榜（Billboard 200）冠軍紀錄，還被時代雜誌（TIME） 選為「2018年百大影響人物」；睽違兩年，尚恩終於在今年年終壓軸釋出全新大碟《奇想／Wonder》，不論是這張全新專輯或是日前推出的話題紀錄片《尚恩曼德斯：一路走來／Shawn Mendes： In Wonder》，樂迷們都能見到這位受到千萬人擁戴的超級巨星，最真實的袒露自己內心最赤裸的情感層面。

在紀錄片中，尚恩曼德斯不僅與女友卡蜜拉（Camila Cabello）多次放閃，大聲表白「我寫的所有歌曲都是關於妳」之外，尚恩也提出了自我疑問：「如果我告訴全世界，我其實也只是個平凡人，他們會不會就不來看我的演唱會、不聽我的音樂了呢？」也曾一度想著要繼續偽裝自己是無所不能的超人，扮演好社會大眾心中完美男友的形象。

這樣的躊躇與懷疑都延續到這次的專輯中，不論是同名單曲〈Wonder〉對情感表達上的掙扎，以及和流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）合作冠軍單曲〈Monster〉唱出身為名人的辛酸苦楚，尚恩形容：「我彷彿將一部分的我寫下並錄製成歌曲，並試著將最赤裸的一面展現出來，宛若成就了一趟一直想去的旅行、一直想完成的夢想，我非常喜歡這張作品！」

為了慶祝這張備受期待的大碟終於問世，尚恩曼德斯（Shawn Mendes）宣布將在台灣時間12月7日早上七點，將在YouTube上舉辦一場免費公益線上演出「Wonder： The Experience」，屆時除了將表演此次新專輯中的曲目外，也開放讓歌迷自由捐款至尚恩去年成立的基金會「Shawn Mendes Foundation」，旨在讓年輕世代領袖有更多平台能發揮所長，鼓勵並支持他們做出改變世界的行動。尚恩曼德斯全新專輯《奇想／Wonder》全台數位平台已經搶先發行，實體專輯也將會在不久後於台灣各大唱片行上架。

(中時 )