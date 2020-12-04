為培養學生自主學習，桃園市陽明高中4日舉辦夥伴學校自主或跨域學習培力工作坊。學生們發揮創意、多元學習。如自己製作口紅、研究死刑存廢、物聯網智慧倉儲自走車等。陽明高中校長林裕豐表示，盼學生交流，激盪出更多想法。

陽明高中4日的工作坊展現學校特色，藉由筆電和偵測設備了解聲音傳遞。也有學生也展現自主學習成果，例如有學生研究各國廢除死刑犯罪率變化，也有中大壢中學生和陽明高中學生跨校合作，研究物聯網智慧倉儲自走車。

陽明高中4日的工作坊展現學校特色，藉由筆電和偵測設備了解聲音傳遞。（賴佑維攝）

武陵高中學生黃姿瑄（左）、游芷涵（右）因為會化妝，在自主學習選擇自製口紅，對於成果2人也相當滿意。（賴佑維攝）

其中武陵高中學生黃姿瑄、游芷涵因為有化妝習慣，決定在自主學習中選擇製作口紅。2人先研究口紅在東、西方曆史，再比較不同種類口紅特性。2人說，挑選要買的口紅時，常因為口紅顏色、品質傷腦筋，因此希望用自己的想法做出口紅。

黃姿瑄、游芷涵說，查詢資料後，上網拍購買口紅色粉、小樹菊蠟、白蜂蠟、橄欖油、維生素E、模具等，約花了400元。製作時，先把色粉和橄欖油混合，再加入白蜂蠟、小樹菊蠟、維生素E，接著加熱再倒入口紅模具中，最後脫模就製好口紅。

2人說，製作了3次口紅，第一次製作的口紅太硬，第2次則是太乾，經過調配後，第3支最滿意。黃姿瑄、游芷涵也曾實際使用過，她們說，一般的口紅100多元就有，專櫃則是更高價格。不過自己做的口紅，沒有香精，成分更簡單。

(中時 )