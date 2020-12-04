嘉義縣文化觀光局攜手嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會，12月12日將在溪口鄉舉辦在地有史以來規模最大的「走進溪口稻田上的饗宴」，除一系列活動，還有在地食材宴席供民眾預訂，當天要營造出嘉年華會般的熱鬧氣氛。

位在溪口鄉崙尾村的天赦庄聚落，早年竹編工藝最鼎盛時期，全庄有超過12家竹器工廠，近千名人口以此維生，從庄頭到庄尾，村民幾乎都從事與竹器有關的行業，但隨經濟型態改變，塑膠製品大量產出，竹製品早已沒落，盛景不再。

嘉義縣文化觀光局攜手嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會，12月12日將在溪口鄉舉辦在地有史以來規模最大的「走進溪口稻田上的饗宴」，今辦記者會，鼓勵民眾參加。（呂妍庭攝）

嘉義縣文化觀光局攜手嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會，12月12日將在溪口鄉舉辦在地有史以來規模最大的「走進溪口稻田上的饗宴」，今辦記者會，鼓勵民眾參加。（呂妍庭攝）

崙尾天赦竹編發展協會總幹事蔡世緯多年前原打算結束阿公傳下的竹子產業，但歷經半年多與社區耆老溝通及協力下，終於在民國101年成立「嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會」，並在台灣工藝研究中心和縣府協助下，傳統工廠重新盤整竹工藝產業歷史，運用空間再造與規畫，重新打造出提供地方小旅行及結合竹工藝體驗的教育場所，一舉獲得中南部社造普立茲克的建築園冶獎。

為讓更多人走進溪口，竹編發展協會12日當天將在溪口鄉中正東路福德宮後方田間布置遊戲區，除有喚回兒童時期記憶的竹裝置藝術、重現客家花布馬、竹龍、打卡古町畚外，另設計10個不同難度的遊戲關卡讓小朋友闖關。

至於開放民眾預訂，一桌3500元的在地食材宴席，包括營養豐富的藥膳火雞翅湯、魚翅羹、滿滿膠原蛋白的軟Q豬腳麵線、濃濃鄉土味的割稻飯、大廚特調的糖醋泰式魚、溫和滋養暖胃刈菜火鍋和全台絕無僅有的特色紫蘆筍等佳餚。

今4日縣長翁章梁、縣議員劉雅文、溪口鄉長孫維聰、嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會理事長邱明正等人熱情邀請民眾來溪口遊玩，親自體驗溪口如嘉年華會盛大的活動。

(中時 )