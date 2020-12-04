大陸男星仝卓原本是一名直播主，參加歌唱節目因帥氣外型和好歌聲，入選男團成員之一，卻在開直播和粉絲互動自曝考大學走後門一事，遭到相關單位徹查外，形象跌落谷底；他先前友情演出的電視劇開播，沒想到角色「被換臉」，而事發至今，他錄製過的綜藝節目不是刪鏡頭就是換臉，仝卓星路恐不樂觀。

仝卓在5月28日開直播和粉絲互動時，講到校園生活的話題，不小心透露考大學時「走後門」，因為嚮往的大學僅收應屆畢業生，但他第一年沒考上，第二年「用了一些手段」又得以重考，雖然最後還是沒考上；他輕浮嘻笑說完這件事，讓不少網友超傻眼，畢竟他的作為已是違法，而他也沒想到事情如滾雪球越滾越大，造成相關單位出面調查，還害到他當官的父親，下場悽慘。

近日電視劇《了不起的兒科醫生》開播，原本仝卓在戲中飾演配角，但他的臉卻通通被利用AI科技換成其他人的樣貌，引起熱烈討論。(圖/ 摘自仝卓微博)

仝卓沒有對於自己被AI換臉一事做出回應，但仍高EQ的感謝劇組提攜，讓他的粉絲很讚賞。(圖/ 摘自仝卓微博)

近日電視劇《了不起的兒科醫生》開播，原本仝卓在戲中飾演配角，但他的臉卻通通被利用AI科技換成其他人的樣貌，引起熱烈討論，網友也說「身子還能看出是他，臉卻變了，好彆扭」、「就一個劣跡藝人啊」。

「仝卓被AI換臉」登上熱搜後，他本人也跳出來回應，表示這部電視劇在2018年花了3個月時間拍攝，強調是友情幫忙沒有收任何片酬，「但也時時擔心會因為自己在播出上出現困難，好在最後還是播出了」；儘管仝卓沒有對於自己被AI換臉一事做出回應，但仍高EQ的感謝劇組提攜，讓他的粉絲很讚賞。

(中時新聞網)