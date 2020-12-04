台南市維冠金龍大樓倒塌事件引起3件國賠案，第1案由劉姓、黃姓兩人告官國賠，台南地院民事法庭4日宣判，法官認為原告指台南市工務局未能審查出借牌偽造簽名等缺失，尚屬無據，官員未到場勘驗與日後大樓受損未必有因果關係，因此駁回告訴，訴訟費由原告負擔，全案可上訴。

台南市維冠金龍大樓在2016年因地震倒塌，造成115人死亡，事後共有6件民事求償案，前3案為向建商林明輝等5人求償，已陸續判決。

另外3案為國賠案，第1件國賠案為劉姓、黃姓受災戶狀告台南市工務局，劉男長子與孫兒共3人因維冠金龍大樓倒塌而死亡，認為台南市政府應付喪葬費、撫養費與撫慰金，共求償268萬餘元。黃姓受災戶求償288萬元。

台南市工務局答辯時指稱，就維冠大樓建造執照、建造執照的變更設計、使用執照的審查程序並無任何過失或怠於執行職務。

台南地院判決認為，原告指台南市工務局審查建照核發時，未能發現建商設計上及借牌偽造簽名之缺失，屬怠於執行職務等語，尚屬無據。另外，原告認為官員未前往現場勘驗，以致未發現建商未按圖施工，難論有相當的因果關係，因此判決駁回原告之訴，訴訟費由原告負擔，全案可上訴。台南市工務局副局長王建雄聽聞宣判消息，低調表示「尊重司法判決」。

(中時 )