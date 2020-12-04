開麵店三年來，前半年就被鄰居檢舉上百次！彰化鹿港鎮某家古早味麵食館黃姓業者，與鄰居范男交惡，范男出動監視器、相機記錄店內外動靜，動輒檢舉，兩人多次互罵、甚至上演全武行，也互告公然侮辱、妨害名譽，附帶民事損害求償，3年來司法纏訟10多件，3天2頭就得上法院開庭，雙方還因此被公部門裁處罰款，法官也判決各自賠償5千元至4萬多元不等，3年多下來「互有輸贏」

黃姓男子3年前在鹿港鎮圓環早市附近博愛路上開設麵店，專賣古早味麵食，口味頗受歡迎，營業時間從原本清晨6點至中午1點，慢慢延長至晚間9 點，每周一公休。

鹿港鎮一家古早味麵店，開店3年多來黃姓老闆與鄰居范男交惡，雙方互相辱罵，數度鬧上法院。（資料照，謝瓊雲攝）

由於生意太好，也逐漸造成鄰居反感與困擾；隔壁范男一家人，在門口裝設監視器，有時還出動相機，對準店內店外拍照，光是2018年10月14日之前的剛開店前半年時間，向鹿港派出所檢舉妨害交通就高達550次，鹿港警方大多已對范男、黃男兩人十分「熟識」

此外，范男一家曾向國稅局檢舉黃男開店逃漏稅，向衛生局檢舉沒戴手套煮麵、店內有老鼠、蒼蠅，甚至說老闆染疫，也向環保局檢舉10次、電力公司20多次，連鎮公所、縣府都成了「公親」，須到場稽查違建、占用側溝、私人監視器架設在公共路登上等各種「疑難雜症」。

雙方交惡多年，忍無可忍，一見面就有火氣，黃男2018年10月14日下午，在范男住家前數度公然辱罵范男與家人，「頭髮光光、月光光心慌慌、老婆跑光光、老婆就陪人家睡」、「他們生了笨小孩」等語。

范男不甘示弱，蒐證提告，並於2019年2至3月間、8月間，在自家住處門 口擺出大型看板，貼出黃男手術後因疼痛按壓傷口照片13張，還加註「阿里巴巴下麵給你吃」、「你吃進嘴吃進肚就是這雙摸屌抓鳥的手特別烹調出來的，加料加味不加價阿里『 山 』給你好滋味」等文字。

雙方提告纏訟多年、數度上訴後，彰化地院針對黃男辱罵范男與過世父母案，依妨害名譽判處拘役30日，得易科罰金，民事求償部分須賠償范男5萬元；而范男擺看板部分則需張貼道歉啟事公告，並賠償4.4萬元。

(中時 )