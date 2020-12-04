台北地院4日裁定陳超明辦公室主任梁文一以150萬元交保。（黃捷攝）

台北地院審理立委集體貪汙案，4日裁定藍委陳超明500萬元交保，陳的辦公室主任梁文一150萬元交保。陳超明辦完手續，離開法院前表示：「謝謝大家關心，我絕對清白，我沒有任何貪汙，給我休息一下，我會到立法院開記者招待會，謝謝。」

陳超明500萬交保 獲釋說：我絕對清白（攝影/黃捷）

裁定理由指出，雖然陳超明、梁文一仍否認犯行，但有相關人證、金流、對話紀錄及監聽譯文為證，足認2人涉犯貪汙罪嫌疑重大，但相關犯罪事實證據已調查，證人也已交互詰問完畢，現階段若已一定強制處分措施，足以擔保2人持續到庭接受審判，已無繼續羈押禁見必要。

合議庭審酌2人涉案情節輕重，犯罪事實中所居地位，不法所得金額等具體情節，命陳超明以500萬元交保、梁文一以150萬元交保，均限制出境、出海8月，並分別限制住居於苗栗縣、桃園市住處，自下週起，每週二晚間10點前須至轄區派出所報到，若違反規定或無故不到庭，得命再執行羈押。

(中時 )