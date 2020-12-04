因台鐵東部幹線交通目前無法正常通行，立榮航空今日調派ATR72-600機型，加開1班飛航台北－台東來回班機，每航班可提供70個座位，協助疏運往返北部和東部旅客。

立榮表示，加開航班資訊，台北－台東B7-9261航班，晚間7時45分起飛、8時50分降落；台東－台北B7-9262航班，9時20分起飛、10時20分降落。

(中時 )