台鐵走山、花東輸運亂 立榮航空今晚加開1班機 18:392020/12/04 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立榮航空今晚增加2班機，支援東部疏運。（立榮航空提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因台鐵東部幹線交通目前無法正常通行，立榮航空今日調派ATR72-600機型，加開1班飛航台北－台東來回班機，每航班可提供70個座位，協助疏運往返北部和東部旅客。 立榮表示，加開航班資訊，台北－台東B7-9261航班，晚間7時45分起飛、8時50分降落；台東－台北B7-9262航班，9時20分起飛、10時20分降落。 台鐵瑞芳猴硐路線中斷 花蓮車站湧現退換票人潮 台鐵東部幹線暫停運行 小周末花蓮湧退票人潮 (中時 ) #航班 #台北 #台東 #台鐵 #班機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鐵路中斷交通大亂 旅客湧入國道客運 17:192020/12/04 寶島 跨年元旦出遊 台鐵、高鐵明後2天開放預購 11:122020/12/02 生活 台鐵瑞芳-猴硐邊坡再坍 旅客險遭活埋 台鐵啟動公路接駁 13:102020/12/04 生活 春節臺金線疏運 陳玉珍籲增尖峰時段航班 16:252020/12/04 寶島 用舌尖偽出國！晶華滬台粵泰日西式年菜早鳥開賣 09:352020/12/03 生活 驚險一瞬間！巨石崩落 台鐵電聯車百人逃劫 10:022020/12/04 生活 跨年元旦台鐵車票開賣 9小時銷售近20萬張 11:542020/12/03 生活 台鐵瑞芳至猴硐大規模坍方 列車僅差30公尺就會遭掩埋 17:032020/12/04 社會 生活熱門新聞 23歲台北女徵婚送「信義百坪豪宅」 網一看本尊照暴動 結局超傻眼 - 生活 半個台灣「失溫」 入冬最強13度來了！更冷時間曝 - 生活 小六數學題媽看不懂崩潰太燒腦 網看題目戰翻：考的根本是國文 - 生活 全聯「神級」水餃買1送1 她搶買4盒吃一口驚呆 - 生活 全家無負評經典零嘴 網嘆：CP值比薯條3兄弟高 - 消費 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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