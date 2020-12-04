雲朗觀光集團12／19(六)至12／27(日)首推「聖誕角落」系列活動，旗下飯店在館內精心打造期間限定聖誕空間，供旅客感受節慶氛圍與拍照打卡之外，還有機會與聖誕老公公和小精靈相見歡，也能寫下給聖誕老公公的一句話，掛在聖誕樹上表達心意，同時也能參與「聖誕樂捐」活動，自由捐獻給南投部落孩子們所組成的親愛愛樂管弦樂團，傳遞滿滿的幸福與溫暖。

此外，今年雲朗集團更集結君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店(新莊、桃園、高雄、花蓮)、兆品酒店(嘉義)舉辦聖誕節睡衣派對，邀請入住的大小朋友們換上睡衣或紅配綠色系等耶誕服裝，一同參與交換禮物或聆聽耶誕老人說故事等活動，還有機會獲得驚喜小禮物，歡度美好耶誕。

君品酒店12月份還推出「一泊二食耶誕八寶雞住房專案」，更將飯店七樓打造成聖誕主題樓層，包含聖誕長廊及主題客房6間，分別為聖誕甜點、飲品房、拍照打卡房、聖誕市集以及聖誕香氛磚手作教室等聖誕空間。

雲品溫泉酒店Sky Lounge雲月舫平安夜也推出聖誕節套餐，內含聖誕節必吃的義大利麵包Panettone與聖誕熱紅酒，現場更邀請古典樂老師演奏，房客每人只要加價2599元(原價2980元＋10％)；飯店現場還有聖誕襪DIY、平安夜說故事等多樣化活動，還有設立聖誕老公公信箱，寫信寄出就會收到聖誕老公公的回信，還能獲得驚喜500元雲品住房折價券。此外，凡12／24平安夜入住君品酒店或雲品溫泉酒店，將聖誕襪掛於房門外，還有機會收到飯店所準備的聖誕小禮物。

聖誕活動期間，翰品酒店新莊有舉辦聖誕老公公的床邊故事活動。入住翰品酒店桃園即贈送聖誕卡，可寫下祝福，由飯店代為寄出，還有感恩許願樹、與聖誕老人有約等活動。翰品酒店高雄也特別推出聖誕狂歡住房活動，即日起聖誕訂房早鳥優惠93折，再享免費參加聖誕特別企劃所有活動；平安夜晚上讓房客們換上睡衣或聖誕風格服飾進VIP Bar，即可獲得聖誕禮；12／24(四)與12／25(五)晚間，將有聖誕老人來敲門，帶著禮物來拜訪，給住客意外的驚喜。

品日式料理更推出聖誕限定特餐吃到飽，每人只要580元＋10％ (原價899元＋10％)；另外還有聖誕老人壽司DIY，讓旅客在飯店度過繽紛又充實的耶誕。翰品酒店花蓮則有聖誕老公公說故事及有獎徵答活動，參與活動拍照上傳可抽翔雲西餐廳晚餐券乙張；12／23(三)晚間舉辦聖誕報佳音，12／24(四)及12／25(五)小朋友用餐穿著紅配綠享本人免費，再送聖誕小禮，每日限量20份；還有聖誕老公公騎著雪橇至指定樓層與客人同歡聖誕節。

雲朗觀光更於11月底首次推出線上購物平台搶攻宅經濟商機，為還在煩惱聖誕交換禮物要買什麼的民眾增添不同選擇。購物平台有雲品吉祥物 DiDi、品茗茶禮盒、品設計文創商品以及品饗饌冷凍食品等四大類商品，共計有近30項產品。

除了首度推出雲品溫泉酒店吉祥物DiDi系列商品，還有最受歡迎的品饗饌翰品酒店港點組合，更推出在日月潭雲品最受歡迎的多款台灣茶包禮盒與台灣品牌「廣富號」首度聯名合作推出的「墨鋤南山下」文青帆布包，手感水墨畫簡約好品味，實用又美觀。為慶祝雲朗觀光線上購物平台開賣，雲朗也規劃了首賣購物優惠，即日起至12／31止購物下單，不限訂單數、不限金額，出貨方式選擇「超商取貨」，該筆訂單則可享免運費。

(中時 )