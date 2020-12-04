自電子煙、加熱菸等新興菸品興起後，短時間在台灣積累不少使用人口，電子煙使用人口粗估已有百萬；但因無法可管，缺乏產品保障（如消費者不知道煙彈成分為何、有無被添加），導致市場價格紊亂，這也是《菸害防制法》修正草案廣受矚目之因，因為最終結果不僅決定電子煙等新興菸品地位合法與否，也牽動長照財源以及黑市走私問題。

紙菸煙霧有超過七千種以上的化學物質，包含九十三種成分為致癌及有害物質，為了減低菸害，政府透過不斷調高菸稅與菸品健康捐來降低吸菸比例。新興菸品支持者認為，在戒菸理想崇高卻又不易達成的現實下，且國際普遍認為電子煙等新興菸品對環境與人體健康的影響皆少於紙菸，英國公共衛生部（PHE）就指出，電子煙健康風險比傳統紙菸低九十五％。基於此理，支持者認為「選擇較低的風險」，合法納管更為務實，且透過徵稅手段管理，增加政府財源，目前英、美皆已對電子煙課稅。

在台灣，財政部關務署依目前規定，旅客不得攜帶電子煙產品入境，海關亦不得因旅客自用目的少量攜帶放行。然而電子煙仍可從網路、特定店家或私人交易方式流通，若最終《菸害防制法》修正草案明令禁止電子煙，會不會讓電子煙變得奇貨可居，地下買賣更加混亂，造成黑市交易猖獗，是一大隱憂。立委廖婉汝就曾在立院質詢中表示，若禁止電子煙，財政部是否有足夠查緝能量避免黑市流通，值得關注。

此外，政府藉由稅賦和菸捐抑制菸品成長，用途極為廣泛，從健保、長照、偏鄉醫療、產業勞工輔導照顧甚至私劣菸查緝都在內，也是新興菸品納管與否的一大焦點。以長照為例，財政部統計106年6月至109年5月間的長照基金收入達1,016億元，以菸稅727億元占逾七成貢獻最大；2021年衛福部長照基金編列更創新高達近五佰億預算，若新興菸品最終走向合法，相關稅收勢必成為挹注長照的重要財源。

支持電子煙等新興菸品的人冀望藉由全面合法納管、課稅使其走向正常化、合理化，而非一味阻擋，對比於反菸團體要求的全面禁止，各有立場。但若法規最終走向全面禁止新興菸品，不得不考量的是，該如何避免變成地下交易盛行的反效果，甚而成為課稅漏洞，主管機關必須通盤考量，作出最適宜的政策決定，才能讓人民有所依歸。

◎提醒您：吸菸有礙健康、吸菸害人害己，未滿18歲請勿吸菸。

(中時新聞網)