41歲的青農張威然不但是農二代，自小嚮往飛行的他，大學畢業成為陸軍飛行官，經歷八八風災和武陵大火救災工的他，深感台灣山林破碎，水土保持刻不容緩，4年前他退役後返鄉栽種肉桂，開發加工產品，致力打造有機農園，他說，清華肉桂是深耕性植物，較之果樹、高山蔬菜對水土的保持更佳。

農科院4日起，一連3日在台中夏綠地公園舉辦「農青蜜意迺市集」，除表揚好農加工品，現場展售30攤特色農漁畜加工加值品。農科院媒合多家電商通路平台，協助農產品加值及農民收益；而張威然就帶著自家生產的清華肉桂露、肉桂咖啡等系列商品到現場擺攤。

張威然說自己過去常駕駛運輸直升機協助森林大火救援以及救災，他曾歷經八八風災也投入武陵農場森林大火的救援。每次他自高空俯瞰台灣山林，發現地震後的山林，體質鬆軟，深感水土保持的重要性。

他在服役期滿後退伍返鄉栽種肉桂，因張爸爸多年前受胃疾所苦，友人介紹清華桂，他輾轉認識這味藥材，又因看好芳療、飲食都需要桂皮、桂枝，但台灣肉桂大多依賴進口，他遂在埔里栽種8公頃的肉桂，開發清華桂栽培園區，引進精油技術，開發加工產品。其「桂啡」咖啡也獲得農產加工好潛力獎。

(中時 )