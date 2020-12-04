正修科大幼兒保育系畢業公演「漢妮的奇幻世界」今天溫馨登場!傳達貼近自己的生活日常，由愛麗絲夢遊仙境童話改編，透過探險及穿越方式呈現各種環節情境，讓小朋友獲得正確的乘車及餐桌禮儀，童言童趣寓教於樂，校長龔瑞璋說，幼保系同學將四年所學結合創意，呈現最好的演出，表現可圈可點。

正修科大幼兒保育系年度畢業公演「漢妮的奇幻世界」今天登場，故事一開始，劇中女主角漢妮就因沒禮貌和壞脾氣讓她吃盡苦頭，進而發自內心想要學習及改變，搭公車時看見別人上下車都會說聲「謝謝」，一開始覺很不可思議，為什麼要那麼說，上車就上車、下車就下車，不需要多說些什麼，卻也被一句句「謝謝」感動到，原來大家都這麼有禮貌，自己也受到影響了。

希望孩子有禮貌是大人的需求，但成人是否也相對要考慮到孩子的能力與需求，這些都我們必須省思的，很多人只看到禮貌的外在打招呼形式，卻忽略更重要關鍵及內在感受的交流，透過漢妮的奇幻世界讓大家看見更不一樣，培養懂得尊重別人的孩子。

值得一提的是，為拉近台上大哥哥大姊姊與台下來自社區幼兒園小朋友的距離，特別將道具時光球從台上移到台下，穿梭在小朋友頭頂，任由孩子盡情拍打推動，全場歡笑聲此起彼落，氣氛逹到最高潮。

幼保系主任辛宜津表示，畢業公演是幼保系年度盛事，今年畢業生走復古路線，跳脫以往魔法童話的故事，帶領觀眾回到50年代一探究竟，一路陪伴同學成長，看著從大一的青澀，到獨當一面團結籌劃繁雜大型畢業公演，驚艷每個新生命的茁壯。

指導老師邱美文說，透過畢業公演的籌畫、執行到演出，每個學習歷程都培養學生具備全方位專業職場能力，每個環節包括編寫劇本、製作服裝道具、舞台音效及行政公關，都由學生主導精心規劃完成，從公演看到學生成長。

(中時 )